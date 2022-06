Den årliga fotbollsskolan skapar stort engagemang – över 160 deltagare

Under veckan hålls den årliga fotbollsskolan i Vimmerby. I år är det över 160 barn anmälda för att tillsammans förbättra sina förmågor, samtidigt som de skaffar nya vänner och får en fartfylld start på sitt sommarlov. – Det är roligt att se att intresset fortsätter öka för varje år, säger David Lindgren, verksamhetsansvarighet för Vimmerby IF.

Vimmerby IF anordnar årligen en fotbollsskola för barn och ungdomar. David Lindgren, verksamhetsansvarighet för Vimmerby IF, säger att initiativet kommer från att man vill ge barnen en chans till aktivitet med sina vänner under sommarlovet. Veckan består av glädje, gemenskap och utveckling för barnen.

Ceosvallen är fylld av barn och ledare som tar vara på varje sekund. På planerna får de träna på taktik, utföra olika övningar, samt spela match mot varandra. Barnen tränar två timmar om dagen, fyra dagar i sträck. Under den tredje dagen är de fortfarande lika uppspelta – vi hinner knappt ställa frågor till barnen mellan övningarna.

– Det får gå mycket fort då, för det är snart vår tur att spela igen, säger ett par killar i 8-årsåldern.

Träffar nya kompisar under sommarlovet

Förutom att veckan bidrar till nya erfarenheter för barnen är det även en chans att träffa nya vänner. Agnes, från Tuna, uppskattar gemenskapen som fotbollsskolan erbjuder.

– Jag har spelat fotboll i tio månader i Vimmerby. Det är roligt att jag har möjligheten att lära känna flera kompisar under den här veckan som jag tidigare inte spelat tillsammans med.

Zoey, Ally och Agnes spelar fotboll resterande av året, under sommaren tar deras ordinarie träningar paus.

– Det är roligt att kunna fortsätta spela fotboll, trots att mina vanliga träningar har uppehåll under sommaren, säger Ally.

Förutom att fotbollsskolan bidrar till att barnen har något att göra under sommarlovet, lär de sig nya kunskaper inför nästa spelår. Den genomgående åsikten hos barnen är att det roligaste med fotboll är att spela match. Under veckan erbjuds även segment som inte är möjliga att utföra under de ordinarie träningarna.

– Det bästa är att spela match och det är roligt att vi får möjlighet att spela med de som inte är lika gamla som oss. Man utvecklas mer om man spelar mot andra åldrar, säger Zoey.

Erfarenhet för ledarna

Fotbollsskolan är inte enbart uppskattad av deltagarna som spelar, utan även av ungdomarna som ställer upp som ledare.

– Likaväl som barnen får nya kunskaper, blir det en möjlighet för våra unga ledare att skaffa sig erfarenheter och utbildning, säger David Lindgren.

Ledarna är själva fotbollsspelare som har erbjudit sig att dela med sig av sina erfarenheter till de yngre spelarna. De får ett extra sommarjobb under den här veckan som ger de positiva erfarenheter till deras egna spel.

Jämn fördelning mellan könen

David Lindgren mycket positivt på det höga engagemanget som fortsätter att öka trots att traditionen har funnits i många år. Engagemanget är lika stort oberoende av ålder eller kön.

– I år är det över 160 barn anmälda mellan åldrarna sju och tretton. Vi ser en relativt jämn fördelning mellan pojkar och flickor, vilket vi tycker är väldigt roligt.