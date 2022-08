Madestam om häftiga slutspelen: "Intresset fortsätter växa"

Under EM i England. Foto: Privat

Under mästerskapen hålls det dagliga pressträffar. Foto: Bildbyrån

Sedan 2017 har Fredrik Madestam, uppväxt i Mörlunda, arbetat som pressansvarig för det svenska damlandslaget i fotboll. Han reser med landslaget under samlingar och mästerskap där han arbetar med deras pressfrågor. Det handlar bland annat om att styra upp intervjuer med spelarna och förbereda dem för pressträffarna. Han arbetar även med landslagets innehåll på de sociala kanalerna.

Strax innan landslaget spelade EM 2017 började Fredrik Madestam arbeta på landslagets kommunikationsavdelning. Han blev erbjuden att följa med till EM eftersom det behövde vara två pressansvariga på det mästerskapet. Efter det slutade dåvarande person sin tjänst som pressansvarig och Fredrik Madestam erbjöds tjänsten. Samtidigt bytte landslaget förbundskapten från Pia Sundhage till Peter Gerhardsson.

Den mediala uppmärksamheten växer

Det första mästerskapet där han hade rollen som pressansvarig var under VM 2019. Förra året var han med under OS i Japan och det sista var nyligen EM i England. Oavsett vilket mästerskap det handlar om är det ungefär samma arbete som ska utföras. Damfotbollen har dock fått större plats i media under de senaste åren.

– Man kan se en liten skillnad mellan 2017 och i år, det är ytterligare lite större medialt intresse kring damlandslaget. Det känns som att det går åt rätt riktning och intresset fortsätter växa. Det känns som att 2022 var lite mer och att det för varje år blir större.

Pressträff varje dag

När det inte är mästerskap är spelarna i sina egna klubbar, men de har förstås flera samlingar varje år. Under mästerskapet blir arbetet som mest intensivt för Madestam. I England bodde de på samma plats under hela perioden och det fanns ett uppbyggt mediacenter där det hölls pressintervjuer varje dag.

– Varje dag är det fyra spelare som träffar media under 30–35 minuters tid och gör intervjuer. Huvuddelen av dagens arbete är att förbereda spelarna för vilka typer av frågor det kan komma och se till att intervjuerna flyter på.

Den mediala uppmärksamheten blir större ju längre in i ett mästerskap som Sverige kommer. Då blir det mer press från utländska medier och motståndarna.

Hur är det att jobba så pass nära landslagsspelarna?

– Det är jättekul såklart. Spelarna är framtagna av förbundskapten att vara de absolut bästa. Både spelarna och ledarna är de som man anser vara bäst lämpade för att göra ett bra jobb. Det är häftigt att få vara med och jobba i en högpresterande elitmiljö där allt optimeras och förbereds för att spelarna ska kunna prestera i matcherna. Spelarna är proffs ut i fingerspetsarna, så det är jättekul att få jobba med dem.

Förlusten mot England

I tisdags blev Sverige utslagna ur EM när de förlorade mot England med 4–0. Hela gruppen har arbetat hårt för att kunna prestera så bra som möjligt. Det fanns en förhoppning om guld efter att det blev ett OS-silver förra sommaren. Väskan behövde dock snabbt packas ihop och på onsdagen var de på väg hem.

– Det är klart att det är jättetungt. Det fanns en ambition och målsättning att kunna gå hela vägen den här sommaren. Vi har arbetat med det här under hela det senaste året, utifrån det var det en jättetung kväll i tisdags när det blev som det blev mot England och allting tar slut under en kväll.

Fredrik Madestam beskriver tisdagskvällen som den tunga biten av jobbet, men nu tar de nya tag och siktar mot VM nästa år istället.

Framtida mästerskap

Nästa år är det VM i Australien och Nya Zeeland. Därefter är det ett OS i Paris 2024. Det finns även en möjlighet för att VM 2025 kan komma att anordnas i Sverige. Fredrik Madestam trivs i sin tjänst, men har svårt att se exakt hur lång tid han kommer att ha den.

– Det hade varit jättehäftigt att få uppleva ett VM i Sverige, men jag har ingen tidsram för hur länge jag kommer arbeta i den här tjänsten. Man får se hur länge jag tycker det känns kul och motiverande, samt hur länge man känner att man kan göra ett bra arbete. Vi får se var det tar vägen under de kommande åren.

Fredrik Madestam avslutar med att uppmuntra personer att göra det som de tycker är kul och inspirerande för att förhoppningsvis hamna där man vill i framtiden.