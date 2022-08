En kväll att minnas för Michaels DSK: ”Ska bli skithäftigt”

Det vankas fotbollsfest i kommunen under fredagskvällen. Djursdala SK vs. Vimmerby IF har det mesta man kan önska sig på lokalnivå. Den lilla landsbygdsklubben mot betydligt större Vimmerby IF, två lag som verkligen behöver poäng, spelare som snabbt kollade in datumet för just den här matchen så fort schemat kom i vintras – och så kryddat med meteorologernas löften om en strålande sommarkväll.

Oavsett utgång – det blir en kväll att minnas på Dalavallen.

– Det ska bli jäkligt spännande och roligt att ta Vimmerby till Dalavallen, det kanske inte händer igen. Överlag är jag jättetaggad och räknar med att det kommer bli en hård match, säger Michael Karlsson.

"Ska bli skithäftigt"

33-årige Karlsson har spelat för Djursdala SK under hela sitt liv och tillhör en av lagets rutinerade herrar. Mot Tenhult senast gjorde lagkaptenen första målet för säsongen. Att han ser fram emot matchen är en mening som inte behöver skrivas.

– Utan tvekan är det en av de roligaste matcherna som jag fått uppleva under mina snart 30 år på Dalavallen. Det ska bli skithäftigt med allt runtomkring. Det är inte så ofta vi behöver ha parkeringsvakter på Dalavallen. Jag är säker på att det blir en match som man kommer minnas framöver.

En extra ingrediens är förstås att DSK extremt överraskande norpade en poäng av Vimmerby IF i våras. Matchen slutade 2-2 efter en sen DSK-kvittering. En poäng mot lilla DSK på hemmaplan var förstås pinsamt för serieledaren.

– Vi chockade dem lite första matchen vi mötte dem och jag tror inte att Vimmerby tänker att det blir en enkel match. Vi är absolut underdogs, men jag tror vi kan bjuda upp till en bra match.

Vad gjorde ni bra senast?

– Vi orkade ganska länge ändå, kunde spela i samma tempo och höll i bollen. Det är väldigt viktigt. Spelmässigt handlar det om att vi vågar hålla i bollen och sätter de chanser som vi får.

"Tror på publikfest"

DSK har haft vissa problem med truppen och saknade nästan 20 lirare senast. Trots det gjorde man en väldigt bra insats och föll bara med uddamålet mot Tenhult. Truppen är inte uttagen ännu, men hemma mot Vimmerby lär det inte bli lika många återbud.

– Jag vet inte vad vi har för spelare, men vi kör med bästa lag. Klart det är tråkigt när vi har många borta, det ger en osäkerhet och det kan vara svårt när man inte vet vilken position man ska spela på ens. Men Djursdala är så som förening, jag vet hur det brukar vara och det är bara att göra det bästa av det.

Vad förväntar du dig för inramning?

– Jag tror på publikfest och en bra fotbollsmatch. Jag tror att vi kan störa dem och att vi verkligen bjuder upp till match.

Tabelläget inför matchen hittar du här.