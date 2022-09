Flera lokala fotbollsmatcher inställda i helgen

Båda lördagens matcher i damfyran, Frödinge/Brantestad SK-Hultsfreds FK B och Timmernabbens IF- Vimmerby IF C, fick skjutas på framtiden då flera av lagen hade svårt att få ihop tillräckligt många spelare. När dessa matcher kommer spelas i stället är ännu oklart.

I herrfemman lämnade Hjältevad Mariannelunds IS walk over till bortamatchen mot Tjust IF FF på grund av att man inte fick ihop lag. Detta innebär tre poäng in på kontot för Tjust som därmed hakar på Hultsfreds FK och IFK Västervik i toppen av tabellen.