Ny påskrift från spelande tränaren står högt upp på önskelistan

– Vi vill helt klart behålla honom och för just nu diskussioner, säger Patrik Wärnehall i Gullringens sportgrupp.

Med sju måls bättre målskillnad knep Tranås FF den eftertraktade kvalplatsen till division 3 framför ögonen på Gullringens GoIF.

Gullringen öste på framåt, gjorde vad de kunde hemma mot Örserums IK och vann med 7–0. Det var inte tillräckligt stora segersiffror då Tranås FF vann med 4–2 mot Stensjöns IF.

– Vi hade kunnat göra 15 mål på dem. Vi hade två perioder där vi gjorde tre mål, en på sju minuter och en på fyra minuter. Vi hade behövt hålla samma tempo några gånger till, säger Patrik Wärnehall.

Vill behålla Goranci

Gullringen får ställa in sig på en ny division 4 och Patrik Wärnehall ser gärna att spelande tränaren Karlo Goranci fortsätter i gulsvart.

– Vi vill helt klart behålla honom och för just nu diskussioner. Vi är jättenöjda med honom och det han har gjort i år. Han har utvecklat vårt spel till det mycket bättre. Vi vill hålla och vårda bollen och vara så bollförande som möjligt, men ändå spela ett varierat spel. Det känns som att alla spelare i truppen har blivit mer bolltrygga och vi har tränat mycket på det under hela säsongen, säger Patrik Wärnehall.

Maqbul Daudi värvades från Linköping City under sommaren och har antingen spelat ytterback eller suttit på bänken. Det är en spelare som försvinner då hans visum går ut.

– Han åker tillbaka till sitt hemland Kenya i november/december.

Letar jobb till Okeji

Hur det blir med vänsterbacken Victor Okeji, klubbens andra sommarförstärkning från Linköping City, är i skrivande stund oklart. Gullringen jobbar för att hitta ett jobb till nigerianen som endast pratar engelska.

– Vi fortsätter att leta med ljus och lykta efter ett arbete till honom då han inte fick jobb på BoKlok.

Många spelare i befintlig trupp har kontrakt över kommande säsong. Det gäller Petter Gustafsson, Alexander Svartz, Albin Gustafsson, Marcus Oskarsson Johansson, Melker Johansson och Olle Eriksson.

Rutinerade Ola Lindblom aviserade inför årets säsong att han tänker spela i Gullringen till den dagen han lägger av.

– Spelar han så spelar han i Gullringen. Det är givetvis en spelare vi vill ha kvar, men han måste också få ihop familjepusslet. Jag tror annars att kroppen håller och att han är motiverad för att köra ett år till.

"Skulle vinna division 4 nästa år"

Att ett lokalt fotbollslag får spela vidare med exakt samma manskap efterföljande säsong händer i stort sett aldrig.

– Man får alltid räkna med att man tappar några spelare och får in ett gäng spelare. Det här laget skulle vinna division 4 nästa år, det är jag ganska övertygad om. Det tog en bit in i säsongen innan vi blev fulltaliga och det blev vi efter första matchen mot Vimmerby när Victor (Okeji) kom in. Vi har därefter bara förlorat en match. Det var borta mot Tranås och den matchen är som den är.

Hur går tankarna kring nyförvärv?

– Vi tittar på att förstärka truppen med både spets- och breddspelare. Vi ska ha möte framöver, titta igenom mer noggrant och brainstorma namn.

Jag räknar med att ni kommer börja kontakta spelare nu?

– Ja, det blir det. Det är den gamla vanliga ordningen.

Gullringen tappade flera spelare till division 3-laget Kisa BK inför säsongen och Wärnehall meddelar att det är spelare som de tittar på.

– Det är klart att det finns spelare som kan vara intressanta därifrån. Det är duktiga fotbollsspelare.