JUST NU: KULTURBÄRAREN STANNAR I VIMMERBY IF

Rickard Thuresson har bestämt sig för att spela vidare i Vimmerby IF. Foto: Ossian Mathiasson

Det var inför höstens derby mot Gullringen som Rickard Thuresson berättade att han hade bestämt sig för att lägga av efter årets säsong.

Nu har den rutinerade forwarden bestämt sig för att köra ytterligare en säsong i Vimmerby IF. Han följer därmed moderklubben Vimmerby IF upp i division 3. Det skriver Vimmerby IF på sin hemsida.

"En del har undrat efter spekulationer om att Rickard eventuellt skulle lägga skorna på hyllan men vi som har sett honom på träning har inte varit så oroliga. Fotboll ska vara roligt och truppen har trivts både på och av planen i år och hur kan man sluta när det fortfarande är kul och funkar med familjeliv och arbete. Vi är glada för att denna kulturbärare väljer att ta steget upp i division 3 med Vimmerby IF igen. Han har fortfarande mycket att kvar att ge på planen och ger trygghet till unga spelare i och runt laget. Glöden och glädjen finns kvar och vi ser fram emot ytterligare en säsong med nummer 10 på planen", skriver Vimmerby IF på sin hemsida.