Storebro förlorade – ser ändå ut att få spela vidare i division 5

Storer IF föll mot Ruda IF i den sista kvalmatchen. Foto: Simon Henriksson

Storebro IF föll i kvalavslutningen hemma mot Ruda. Trots det talar allt för att laget blir kvar i division 5. – Vi ska vara klara enligt Småland, säger tränaren Torbjörn Allvin.

Det var en riktig rysare som väntade mellan Storebro IF och Ruda IF på lördagen i den avslutande kvalmatchen. Båda lagen hade kört över Överums IK och den som vann skulle med all säkerhet spela i division 5 2023.

Ruda, som drog sig ur division 4 inför säsongen, fick en riktig drömstart och tog tidigt ledningen. Innan första halvlek var över kom även gästernas 2-0-mål.

– Det var ingen bra första halvlek. Vi står på hälarna och agerar inte. Första halvlek var en besvikelse, säger Torbjörn Allvin, som själv ledde laget när Peter Magnusson var sjuk.

I den andra halvleken svarade Storebro för en betydligt bättre prestation. Med tio minuter kvar kom också reduceringen genom Linus Hemmingssons panna.

– Ruda skapar egentligen inget på oss efter första 35 minuterna och vi har flera fina chanser. Det är många lägen där bollen nästa går fram.

Tog det hyfsat lugnt

Storebro tog det hyfsat lugnt sista tio minuterna och jagade inte vilt ett 2-2-mål.

– Enligt rapporter räckte det att bli tredje bästa tvåa och därför gick vi inte fullt. Det var raffinerat. Vi tänkte gå ned på trebackslinje, men så gjorde Mörbylånga ett mål och då gjorde vi inte det på grund av rapporterna vi fick.

Storebrospelarna såg besvikna ut efter 1-2-förlusten, men allt talar ändå för att det blir division 5-spel även nästa år. Storebro blev näst bästa grupptvåa i de olika kvalgrupperna.

– Vi ska vara klara enligt Smålands Fotbollförbund. Det är inte helt bekräftat, men det ska räcka. Det är jätteskönt. Ruda är ett av de bästa lagen vi mött i år. Det är en jättekonstig känsla när det blir på det här sättet, men vi agerade som vi gjorde på grund av de rapporter vi fick.

Oklar framtid

Torbjörn Allvin säger att säsongen blivit ungefär som förväntat.

– Storebro har varit nia, tia de senaste fem åren. I år har vi använt 46 spelare. Det är fyra startelvor, så det är svårt att bygga kontinuitet då.

Vad händer för dig och Peter Magnusson?

– Det är inget klart. Vi ska ta en diskussion de närmaste dagarna, så får vi se. Det har varit roligt och nu har vi varit så fokuserade på kvalet.

Allvin ville hylla hela laget för den andra halvleken, men lyfte Daniel Abenius och Robin Flöisbon lite extra.