KLART: Storebro spelar vidare i division 5

Storebro IF kan glädja sig över att det blir fortsatt spel i division 5. Det står klart efter att de blev näst bästa tvåa i division 5-kvalet. Foto: Ossian Mathiasson

Det mesta talade för att Storebro IF skulle hålla sig kvar i division 5. Smålands Fotbollförbund bekräftar att så är fallet.

Storebro IF förlorade sista kvalmatchen mot Ruda IF och slutade därmed tvåa på tre poäng och plus fyra i målskillnad. SIF:s assisterande tränare Torbjörn Allvin var direkt efter slutsignalen inne på att laget blir kvar i division 5 ändå.

”Vi ska vara klara enligt Smålands Fotbollförbund. Det är inte helt bekräftat, men det ska räcka. Det är jätteskönt. Ruda är ett av de bästa lagen vi mött i år. Det är en jättekonstig känsla när det blir på det här sättet, men vi agerade som vi gjorde på grund av de rapporter vi fick”, sa Allvin till vår tidning i lördags.

Näst bästa tvåa i division 5-kvalet

Mats Larlind berättar på måndagseftermiddagen att Storebro IF kan göra sig redo för division 5-spel även 2023.

– Det är segrarna och de två bästa tvåorna i de sex kvalgrupperna som spelar i division 5 nästa år. Storebro håller sig kvar för att de är näst bästa tvåa i kvalet, säger Mats Larlind.

Lindås/Långasjö var bästa tvåa då de spelade ihop fyra poäng, lika många som kvalgruppssegraren Orrefors IF. Den tredje bästa tvåan var Burseryds IF som tog tre poäng och hade plus två i målskillnad, det vill säga två mål sämre än Storebro.

– Burseryd kan som tredje bästa tvåa spela vidare i division 5, men det beror på hur det går i division 3-kvalet. Efter kvalet kommer en vakanslista sättas ihop utifrån utgången i kvalgrupperna, säger Mats Larlind.