AVSLÖJAR: VIF uppvaktar Gullringsspelare som står under kontrakt

Gullringens nyckelspelare Albin Gustafsson och Melker Johansson uppvaktas av division 3-laget Vimmerby IF. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF jobbar med att hitta förstärkningar till sin division 3-trupp. Nu kan Dagens Vimmerby avslöja att VIF har kontaktat två spelare som står under kontrakt med Gullringens GoIF. Det handlar om Albin Gustafsson och Melker Johansson.

– De har varit med och tränat ett pass med oss i dag, säger David Lindgren, verksamhetsansvarig i Vimmerby IF.