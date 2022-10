Skyttedrottningen tränar med allsvensk klubb: "Ska kännas rätt"

Nathalie Johansson har vräkt in mål för Vimmerby IF i många år och flera gånger varit aktuell för klubbar högre upp. Bara den här säsongen smällde hon in 36 mål på 19 matcher för Vimmerby IF.

Det har inte gått obemärkt förbi.

Under onsdagen och torsdagen är Nathalie Johansson och tränar med damallsvenska tabelltvåan Linköpings FC. Det kan Dagens Vimmerby avslöja på onsdagen.

– Jo, men det stämmer och det är jätteroligt att de har uppmärksammat mig. Jag har tränat ett pass med dem och ska göra ett till i eftermiddag och därefter ett i morgon bitti också, säger Nathalie Johansson.

Hur känner du inför det?

– Jag tar det som det kommer lite. Jag ska känna på det under träningarna och de ska lära känna mig lite. Vi får se vad det landar.

Öst in mål länge

Nathalie Johansson har öst in mål i division 2 men har också levererat på division 1-nivå. Bland annat 2018, när VIF var ett tydligt mittenlag, vann hon skytteligan med 23 mål på 19 matcher.

Steget till en toppklubb i damallsvenskan kan förstås låta långt ändå.

– Det är stor skillnad såklart och den första träningen kändes helt okej. Vi får se vad som växer fram och vi får höra vad Linköping säger sedan, om de är intresserade av mig.

Hur sannolikt är det att du skriver på för LFC?

– Det är svårt att säga. Vi är två parter i det här och de ska vilja mig och det ska ha kännas rätt för mig också.

Hur har dialogen sett ut?

– De har hört av sig och frågat om jag ville vara med och träna. Nu ska jag vara med på tre träningspass, men längre än så har vi inte kommit. Jag tänker att de behöver lite tid sedan och det behöver jag också.

Hur sugen är du?

– Det är svårt att säga. Det krävs att man har 110 procent motivation och verkligen vill något.

"Får se helt enkelt"

Nathalie Johansson fyller inom kort 26 år. Är det här sista chansen att ta steget till högsta nivån?

– Lite så är det nog. Vi får se helt enkelt. Jag känner inte att jag måste ta det om de vill ha mig och jag står inte faller med det här om du förstår vad jag menar.

Är det VIF och LFC det står mellan?

– Det är inget annat som är aktuellt just nu.