Flera priser delades ut på Storebro IF:s årsfest

Under lördagskvällen avslutade Storebro IF sin säsong med en lyckad årsfest. Ett 60-tal deltog på den lyckade tillställningen. Buffé avnjöts på Björkbacken och därefter följde prisutdelning för insatser under året.

Här är hela listan:

Flest spelade matcher i A- respektive U-lag: Fredrik Kindstrand Ströberg/Fabian Blomqvist.

Träningspris: Fredrik Kindstrand Ströberg, Fabian Blomqvist och Marcus Skoog.

Tränarnas val: Theo Eklund.

Spelarnas val: Marcus Skoog.

Uppmuntringspris: Linus Hemmingsson.

Förtjänsttecken i silver: Robert Danielsson, Catharina Nilsson och Eva Kindstrand Ströberg.

Förtjänsttecken i guld: Viktor Ström och Joakim Söderholm.

Kompispris: Andreas Linder för stort engagemang, varm kamratskap och stor klokhet. Även tidigare kompispristagare Mats Jacobsson fick stående ovationer under kvällen.

Ledarstaben för seniorer: Torbjörn Allvin, Peter Magnusson, Johan Blomqvist och Conny Ström avtackades med blommor.

Även barn- och ungdomsledare avtackades med gåvor. Kvällen avslutades med välfyllt dansgolv till DJ Edward.