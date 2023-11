Wärnehall om Gullringens tränarjakt och potentiella nyförvärv

Gullringens GoIF meddelade i ett tidigt skede efter säsongens slut att Ola Lindblom fortsätter i rollen som spelande tränare.

Vem Ola Lindblom ska få bredvid sig är alltjämt oklart.

– Det är inga nyheter på tränarfronten, säger Patrik Wärnehall i Gullringens sportgrupp.

Hur vill du beskriva ert arbete i jakten på Ola Lindbloms tränarkollega?

– Diskussionen går vidare och vi har kontakt med ett flera kandidater. Det är några som har sållats bort under resans gång.

Tänker ni att det är en person som ska komplettera Ola?

– Ja, minst en kan man väl säga. Det skulle kunna bli två.

Finns det någon siffra på hur många ni diskuterar med?

– Vi vet en siffra, men det är inget som vi vill gå ut med.

När hoppas du att ni ska kunna ha någonting klart?

– Allra senast i januari när vi sätter igång träningarna på riktigt. Sedan vill man vill ha det klart så fort som möjligt.

"Mest rykten kring det"

Hultsfreds FK:s tränare Sebasthian Svensson har tidigare kopplats ihop med tränarjobbet i Gullringen.

– Det känns mest som att det har varit rykten kring det. Jag själv har inte pratat med ”Basse”. Jag vet att Ola och ”Basse” pratar lite grann med varandra, men det har inte varit något konkret.

Är det ett alternativ som är borta?

– Jag tänker att jag inte kommenterar några namn i media utan det sköter vi internt.

På spelarfronten har Gullringen plockat in Karlo Goranci och Rasmus Samuelsson från Vimmerby IF respektive Hultsfreds FK och tappat Marcus Oskarsson Johansson till Horn/Hycklinge IF.

– Vi får se vad som händer framöver. Det finns några spelare som finns med på våra träningar.

Nyckelspelaren Albin Gustafsson har tränat med Vimmerby IF trots att han har kontakt med Gullringens GoIF över kommande säsong.

Vad händer med Albin Gustafsson?

– Han var och tränade med Vimmerby en gång i oktober. Det är vad han har tränat med dem så det är väl vad jag kan säga om hans framtid.

Du räknar med att han kör vidare i Gullringen?

– Ja, han har inte haft några invändningar kring det.

Borges tränar med Gullringen

Kisa BK:s kreative mittfältare Gustavo Borges har tränat med Gullringen.

– Det är en intressant spelare som skulle passa in bra i vår grupp. Jag utgår från att det finns ett intresse från hans sida, annars tänker jag att man inte fortsätter träna med en förening.

Simon Henriksson, utlånad från Djursdala till Gullringen mot slutet av höstsäsongen, vill Wärnehall se i Gullringströjan 2024.

– Det är en spelare som vi också är intresserade av att ha i vår trupp. Det ligger mycket på Simon själv med vad han vill.

Hultsfreds FK-spelaren Isak Lindqvist har också provtränat med gulsvart.

– Jag har fått en bra bild av honom. Det verkar vara en bra kille med rätt inställning och attityd.