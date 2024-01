Skrällen: Gullringen och Västervik hamnar i olika division 4-serier

Smålands Fotbollförbund presenterade under onsdagen sitt serieförslag för division 4. Många hade nog räknat med att Gullringens GoIF och Västerviks FF skulle placeras i samma division 4-serie, men förbundet tänker annorlunda.

Gullringen fortsätter i division 4 norra och ställs mot lag från Höglandet och trakterna kring Jönköping.

Gullringen får, enligt förbundets förslag, möta följande lag: Aneby SK, Assyriska IK, Egnahems BK, Ekhagens IF, Hvetlanda GIF, Malmbäcks IF, Stensjöns IF, Sävsjö FF, Tenhults IF, Tranås FF och Ölmstads IS.

Hvetlanda trillade ur division 3 i höstas, Egnahem är nykomling från division 5 och Sävsjö byter division 4-serie. De övriga lagen mötte Gullringen i fjol.

Resor till Kalmar och Öland

För Västerviks FF:s del blir det spel i division 4 östra, en serie som innehåller lag från södra delen av Kalmar län. Det blir resor till Oskarshamn, Kalmar och Öland med omnejd för VFF, som har tappat i stort sett alla nyckelspelare efter degraderingen från division 3.

VFF ser ut att få möta följande lag: Färjestadens GoIF, Glömminge/Algutsrums IF, Hossmo BK, IFK Oskarshamn, IFK Påryd, Kalmar Södra IF. Pukebergs BK. Ruda IF, Smedby BoIK, SSG IF och Timmernabbens IF.

Eventuella synpunkter på serieförslagen i division 4 ska inkomna till Smålands Fotbollförbund senast onsdagen den 24 januari. Serierna kommer fastställas på representantskapsmötet söndagen den 4 februari.