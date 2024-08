Viktig match för fortsatt inblandning i toppstriden: "Lite extra om man kan vara med"

Noll poäng på de två inledande höstmatcherna och tappad serieledning i division 3. I dag vill Vimmerby IF få till ett trendbrott mot toppkonkurrenten Nässjö FF och återansluta till toppstriden. – Jag känner att vi börjar närma oss träningsnivån och formen som vi hade i våras, säger tränaren Fredrik Falkevall.

Vimmerby IF imponerade stort och ledde division 3 nordöstra Götaland vid sommaruppehållet. Hösten har inletts med två tunga förluster mot toppkonkurrenter, först 1–2 mot Hemgårdarnas BK och sedan 1–3 mot IF Haga, och VIF har nu halkat ner till fjärdeplatsen och ligger fyra poäng bakom IF Haga.

– Vi var jättebra i avslutningen på våren och det som har ställt till det för oss i början av hösten är att vi har saknat spelare av alla möjliga anledningar. Det har varit bland annat skador, sjukdomar och spelare med långa semestrar. När vi började serien här på hösten var vi inte där vi var när vi avslutade våren, säger Fredrik Falkevall.

"Börjar närma oss det vi hade i våras"

Efter en motig start på hösten känner Falkevall att fortsättningen kommer bli bättre.

– Jag känner att vi börjar närma oss det vi hade i våras igen. Vi var inte långt bort i någon av de här två matcherna. Hade vi följt matchplanen hela matchen mot Hemgårdarna hade vi tagit poäng och vi var inte långt ifrån Haga heller. Precis innan de gjorde 3–1 hade vi ett läge där vi borde ha gjort 2–2. Är man inte på topp är det ofta de där marginalerna som man får emot sig, säger Fredrik Falkevall.

Efter att ha mött två topplag i början av hösten ställs Vimmerby mot ytterligare ett topplag på lördagen: Nässjö FF.

– Förhoppningen är väl att vi ska kunna göra en bra match och ta poäng av dem. Vi siktar på att vinna matchen och sett till serietabellen har vi fortfarande häng på toppen. En vinst gör att vi fortfarande är med i racet.

Hur ser du på er fortsatta jakt i toppstriden?

– Det ska sägas att det finns ingen som helst press från föreningen utan det handlar om att vi inte ska hamna i den situationen som man var i förra året där man var indragna i bottenstriden. Det är lite extra om man kan vara med i toppen. När vi tog sommaruppehåll ledde vi serien och det är bra mycket roligare än att hamna i mitten eller i ingenmansland. Utan att vi har någon press på oss vill vi väldigt gärna vinna den här matchen för att vara med i toppstriden. Det är ingen inom föreningen som har förväntat sig att vi ska vinna serien i år. Det är ändå ett ganska skönt läge där det blir en extra krydda. Grabbarna vill vinna så mycket som möjligt och går vi upp så blir de jätteglada, men det finns ingen press på oss. Nästan de enda som trodde på oss innan säsongen var tidningarna i Vimmerby. Ingen annan trodde på oss och vi var inte nämnda någonstans som någon favorit. Hemgårdarna, Haga, Nässjö och i viss mån Myresjö pratade alla om.

Alla tillgängliga förutom Larsson

Vårmötet på Skogsvallen slutade 2–2 efter att VIF gått ifrån till 2–0 tidigt och släppt in både 2–1 och 2–2 under sista kvarten i första halvlek.

– Nässjö är ett fysiskt starkt lag som tränar en gång mer än alla andra lag i den här serien (fyra gånger i veckan). Som det har varit i många matcher med Nässjö har motståndarlaget börjat bra och tagit ledningen. Vi själva ledde med 2–0 innan de växlade upp, visade styrka, tog över och kom tillbaka till 2–2 även om de fick en felaktigt dömd straff. I deras senaste match låg de under med 0–3 efter 17 minuter och de kom tillbaka till 3–3. Det är ett scenario som har upprepat sig så det gäller att försöka hålla ut i 90 minuter.

Fredrik Falkevall har alla spelare tillgängliga förutom skadade mittfältaren Simon Larsson. Någon startelva kan inte Falkevall bjuda på då han inte har hunnit prata med alla berörda spelare.

– Selatin (Shaljani) är med i truppen och konkurrerar på riktigt. Ahmed (Tarabeih) är också tillbaka, men han är ingen 90-minutersspelare utan det handlar väl mer om att han kan göra ett inhopp på slutet. ”Thure” (Rickard Thuresson) är tillbaka från avstängning. Det känns hoppfullt att allt fler spelare blir tillgängliga för spel.