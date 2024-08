Serieledande VIF får inte underskatta bottenlaget: "Då får vi stryk"

Vimmerby IF ångar på mot division 1 och leder serien. Nu väntar bottenlaget BK Kenty på hemmaplan. – Vi får inte ställa ut skorna. Då får vi stryk, säger tränaren Pierre Brorsson.

Hittills har säsongen varit väldigt lyckad för Vimmerby IF. 15 omgångar in leder man serien fyra poäng före Skultorps IF. Allt talar för att något av de här två lagen samt Ulricehamns IFK kommer göra upp om seriesegern.

Men ett första hinder på vägen är bottenlaget BK Kenty, som spottat upp sig på sistone.

– De har inte tänkt åka ur serien och vi vet att de fått in en del nya spelare. Vi vet också att de vann förra helgen med 2-0. De har spelat upp sig och har en del rutinerade spelare. Det kommer bli en tuff match, säger VIF-tränaren Pierre Brorsson.

Han får förstås hjälp i scoutingarbetet av duon Naomi Guander och Sarah Falkevall som tidigare spelat i just Kenty.

– De känner tjejerna där och det är klart att de pratar med sina gamla kompisar. Vi har lite koll.

Svårare prövning

Vårmötet blev en smal sak, men nu väntar sig Brorsson en svårare prövning.

– Det tog lång tid för oss att göra mål då och vi var inte helt på tå. Inställningen var inte den bästa och det är det enda vi pratat om. Annars kommer det här inte funka.

Vad vill du se annars?

– Att vi är igång från start. Det har varit knackigt nu två matcher i rad. Det gäller att vara med direkt. Annars har vi spelat riktigt bra, men just det här med att vara med från början är viktigt.

Viktiga pjäser borta

VIF kommer få justera en del på grund av saknade spelare. Sedan tidigare är Nathalie Johansson borta på grund av sin graviditet. Molly Levin kommer inte loss och inte heller Svea Backstad eller Alicia Strand.

– Det är frånvaro som vi vet att vi kommer ha ibland. Vi behöver bara vara fokuserade. Det gör sig inte själv även om vi inte möter lag på övre halvan. Det här är ett lag som fyllt på och som vunnit mot lag på övre halvan. Ställer vi ut skorna så får vi stryk direkt.