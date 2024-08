Serien går in i avgörande skede – VIF kan haka av jagande lag

Vimmerby IF har satt sig i ett fint läge i division 2-toppen. I dag kan jagande IFK Ulricehamns hakas av i en på förhand lurig bortamatch.

Vimmerby IF toppar division 2 nordöstra Götaland med 43 poäng och ligger fyra respektive fem poäng före antagonisterna Skultorps IF och IFK Ulricehamns. Nu går serien in i en period som kan bli helt avgörande beroende på resultaten.

Vimmerby möter Ulricehamn på bortaplan i dag och Skultorp på bortaplan två veckor senare.

VIF-tränaren Pierre Brorsson väljer ännu en gång att varna för Ulricehamn.

– Jag har respekt för Skultorp, men jag ser Ulricehamn som det bästa laget. De är duktiga i spelet, rörliga, levererar bollen mellan sig och spelar sig förbi i trekanter, säger Pierre Brorsson.

Enda förlusten kom mot Ulricehamn

VIF:s hittills enda förlust kom i hemmamötet med Ulricehamn i maj och enda kryss kom i hemmamötet med Skultorp kort därpå.

– Jag tittade nyligen igenom vår hemmamatch mot Ulricehamn. De rullade mycket på vår högerkant, deras vänsterkant, och tog sig fram där genom att slå längre passningar eller spela triangelsspel. Det ska vi försöka råda bot på den här gången. Vi gjorde en lite sämre första halvlek och de gjorde mål på straff och en målvaktsretur som vi inte fick grepp om. Vi hade chanser för att åtminstone ta poäng eftersom vi brände några riktigt bra lägen. Jag åker dit med gott mod, säger Brorsson.

Han petar över favoritskapet på Ulricehamn inför morgondagens drabbning.

– Jag anser att de har pressen på sig och måste ta poäng av oss på sin hemmaplan.

Hur går dina tankar inför säsongsavslutningen?

– Det är inte lätt att gå rent och alla lag kommer tappa någon eller några poäng. Spelar man inte på topp kan man få stryk mot vilket lag som helst. Ulricehamn är ett lag med många raka segrar och det är svårt att hela tiden hålla samma skärpa och fokus. Det gäller att vara fokuserad i varje match och det tycker jag att vi har varit så här långt. Vi hade en bra träning i tisdags och det var jäkligt fokuserat på träningen i går. Det avslutande spelet var riktigt bra och rörligt och innehöll mycket snack.

Förändringar i truppen

Jämfört med senast har VIF stuvat om en del i uppställningen. Molly Levin och Svea Backstad, som har flyttat till Halmstad respektive Göteborg för studier, spelar den här matchen och går rakt in i startelvan. Saga Stejdahl, till vardags mittback, tar plats på innermittfältet. Saknas gör Alicia Strand, Kujtese Rexha och Andrea Lundgren.