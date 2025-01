KM-GUIDEN: Historiken, matcherna, tiderna, förutsättningarna

1982 var det premiär för kommunmästerskapet i futsal. Den gången var det IFK Tuna som avgick med segern efter att ha besegrat Frödinge/Brantestad SK med 3-2 i finalen.

När KM i futsal spelas i Idrottshallen i Vimmerby nu på lördag är det 42:a gången som den prestigefyllda turneringen avgörs. I vanlig ordning är det Södra Vi IF som står för arrangörsskapet.

I vanlig ordning kommer det också att bli en publikfest där läktarna fylls till sista plats redan tidigt på dagen. Det här är också den dagen på året när de mindre klubbarna kan drömma om att besegra de större drakarna och vinna en historisk titel.

Få skrällar

En titt på historiken visar dock att just det inte händer särskilt ofta. Allt som oftast har det nämligen varit Vimmerby IF eller Gullringens GoIF som har fått fira.

Historiskt sett är Gullringen bäst med sina 19 segrar, som också har gett klubben fem vandringspokaler. Vimmerby är näst bäst med 16 segrar och fyra vandringspokaler. Där bakom hittar vi Rumskulla GoIF och IFK Tuna med två segrar vardera och Frödinge/Brantestad samt Storebro IF med varsin seger. De enda klubbarna som inte har vunnit KM är Södra Vi IF och Djursdala SK. De sistnämnda har faktiskt inte ens lyckats ta sig till final en endaste gång. Det har dock varit nära både 2023 och 2024. Då har DSK tagit sig till semifinal, men båda gångerna fått respass mot IFK Tuna, som vunnit dubbelt i sudden death.

Två grupper

Förra året var det storfavoriten Vimmerby IF som vann KM efter 6-2 i finalen mot IFK Tuna. Samma klubbar möttes i finalen 2023 och då vann VIF med 5-0. Dessförinnan ställdes KM in både 2021 och 2022 på grund av Corona-pandemin. 2020 var det Gullringen som vann efter att ha finalbesegrat Södra Vi IF med 1-0.

Efter att turneringen i flera år avgjorts med sju lag, där alla mött alla i gruppspelet, är det i år återigen åtta lag som kommer till spel. Detta i och med Rumskulla GoIF:s comeback. I år blir det därför två fyrlagsgrupper, där ettan och tvåan tar sig vidare till semifinal. Samtliga matcher, inklusive semifinaler och final, spelas 1x20 minuter. Vid oavgjort i slutspelsmatcherna väntar sudden death i max 10 minuter och därefter straffar.

FBSK och SIF först ut

Så här ser grupperna ut:

Grupp A: Djursdala SK, Frödinge/Brantestad SK, Storebro IF och Vimmerby IF.

Grupp B: Gullringens GoIF, Rumskulla GoIF, Södra Vi IF och IFK Tuna.

Den första matchen spelas mellan Frödinge/Brantestad och Storebro och den blåses igång klockan 09.00. Semifinalerna har starttid 14.20 och 14.45. Finalen beräknas vara igång klockan 15.30.

Spelschema grupp A:

09.00 Frödinge/Brantestad-Storebro

09.25 Djursdala-Vimmerby

10.40 Vimmerby-Frödinge/Brantestad

11.05 Storebro-Djursdala

12.20 Storebro-Vimmerby

12.45 Djursdala-Frödinge/Brantestad

Spelschema grupp B:

09.50 Gullringen-Rumskulla

10.15 Södra Vi-Tuna

11.30 Rumskulla-Södra Vi

11.55 Tuna-Gullringen

13.10 Gullringen-Södra Vi

13.35 Rumskulla-Tuna

HÄR hittar du trupperna.