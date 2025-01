Snabbe ytterns fotbollsframtid osäker – kan lägga skorna på hyllan

Ahmed Tarabeih har tillhört Vimmerby IF i tre säsonger. Var han spelar kommande säsong och om han ens kommer till spel är i skrivande stund högst oklart. – Om jag ska vara ärlig vet jag faktiskt inte om kroppen håller, säger VIF:s vindsnabbe yttermittfältare.

Vimmerby IF:s snabbe kantspringare Ahmed Tarabeih hade stora problem med skador under fjolårssäsongen. Han ådrog sig en bristning i baksida lår under våren och blev under sommaren inlagd på sjukhus i flera dagar på grund av en blodpropp i benet.

Efter säsongens slut har Ahmed Tarabeih funderat kring sin fotbollsframtid. Faktum är att han skulle ha tagit över division 5-laget SK Lojal som spelande tränare. På grund av för många spelarförluster tvingades Lojal dra sig ur division 5.

– Det var klart att jag skulle ta över Lojal och det är det som gör att jag inte vet vad jag ska göra nu. Ifall Lojal kommer tillbaka nästa år eller om två år så kommer jag vara där, det är inget snack om saken, säger Ahmed Tarabeih.

Tarabeih spelar KM för Lojal

Han tycker att det är jättesynd att Lojal inte kommer till spel med ett seniorlag i seriespel 2025.

– Jag tror att vi hade gjort något riktigt bra. Jag hade värvat spelare här omkring och det hade varit spelare från högre divisioner än division 5.

Väldigt många spelare försvann under frimånaden, visste de om att du skulle ta över?

– De visste om det, men jag kan också ha förståelse för spelarna. De tror att det kommer vara som det alltid har varit i Lojal, att ingen kommer träna och att inget kommer vara seriöst. Det jag inte förstår är varför de inte ger det en chans? Hade det varit spelare som inte hade kommit på träningarna så hade de inte fått spela. Spelarna som stannade till slutet var spelarna från Oskarshamn och till slut sa jag till dem att det inte kommer bli av och att de ska gå till vilken klubb de vill, säger Ahmed Tarabeih.

Hultsfreds kommuns kommunmästerskap i futsal avgörs den 25 januari. Lojal ställer upp med ett lag och Ahmed Tarabeih, som håller i trådarna, kommer finnas med som spelare i Lojals lag.

– Ja, jag kommer ställa upp och spela KM för Lojal.

Osäker fotbollsframtid

Gångna helgen avgjordes Vimmerby kommuns kommunmästerskap i futsal. Ahmed Tarabeih fanns med i det vinnande Vimmerby IF-laget. Hans sargade kropp tog stryk av den intensiva futsaldagen i idrottshallen.

– Efter KM var jag helt förstörd i två-tre dagar. Jag ljuger inte och överdriver inte när jag säger att jag hade ont i hela kroppen – ryggen, axlarna, armarna, låren och vaderna.

När Tarabeih blickar framåt mot stundande fotbollssäsong är mycket oklart. Det är till och med osäkert om han kommer till spel.

– Jag vet faktiskt inte om kroppen håller om jag ska vara ärlig. Det låter tråkigt att en 23-åring säger så, men det är faktiskt sanningen, säger han och fortsätter:

– Jag har tänkt och funderat, men jag är tråkig när jag säger att jag inte vet. ”Åtvid” (Åtvidabergs FF) har hört av sig och jag kommer ta kontakt med dem under de kommande veckorna. Det är många andra lag från Linköpingsområdet som har hört av sig.

Finns Vimmerby med som ett alternativ?

– Vimmerby är såklart ett alternativ. Det är en klubb jag tycker om och jag har spelat i klubben i tre säsonger. Jag tycker om spelarna, tränarna, materialarna och alla andra personer runt omkring. Dialogen med Vimmerby är jättebra dialog. De förstår mig, pressar inte mig till något beslut och säger att jag ska ta min tid. Som det är nu tillhör jag Vimmerby och jag kommer fortsätta träna med dem.

"Stor chans att jag slutar"

Ahmed Tarabeih har funderingar på att lägga skorna på hyllan.

– Det finns en stor chans att jag slutar och lägger ner fotbollen och det är helt och hållet på grund av kroppen.

Vad händer med motivationen när du känner att kroppen inte håller?

– Kroppen gör att jag inte orkar spela fotboll och när jag inte orkar försvinner motivationen. Jag vet vad jag kan göra på en fotbollsplan, men jag kan samtidigt inte göra det för att det gör så ont och för att kroppen inte orkar.

Vad är de största problemen med din kropp?

– Jag har problem med vaderna eftersom jag har en blodpropp i ena vaden. Det som är mest jobbigt är att jag har ont i fötterna efter träningar och matcher och det gör att jag haltar ett tag. Jag har haft två jättejobbiga säsonger med operationer och skador och till slut orkar man inte längre. Det spelar roll på motivationen, man orkar inte och man har inte samma vilja längre.

Besked lär komma i närtid

Han är inne på att operationerna och sjukdomarna har påverkat hans kondition.

– Jag orkar inte springa lika mycket som jag har gjort tidigare. Ibland räcker det med två-tre löpningar. Det kanske inte syns utåt, men inombords håller jag på att dö.

Ahmed Tarabeih hoppas kunna lämna besked om sin fotbollsframtid i närtid.

– För min egen del och för alla andra klubbar kommer jag fatta ett beslut inom två veckor. Det måste vara klart. Då blir det antingen vilket lag jag ska tillhöra eller om jag lägger ner fotbollen helt och hållet.