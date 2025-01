FBSK värvar spelare med förflutet i VIF

Frödinge/Brantestad SK fick sent omsider en friplats till division 5. Nu spetsas truppen till med Hampus Carlsson som har spelat på högre nivå.

Hampus Carlsson, 21, har Storebro IF som moderklubb och spelade för klubben i division 5 2017, 2018 och 2021. Han gick till Vimmerby IF inför säsongen 2022. Då spelade VIF i division 4 och Carlsson fick en hel del speltid. Året därpå, när VIF var tillbaka i division 3, blev det inte många framträdanden och Carlsson lämnade för spel i moderklubben Storebro under höstsäsongen. Det blev endast två matcher i SIF-tröjan 2023 och han spelade ingen fotboll alls i fjol.

Nu har Carlsson, som antingen spelar back eller mittfältare, bestämt sig för att snöra på sig fotbollsskorna igen och det kommer han göra hos division 5-nykomlingen Frödinge/Brantestad.

”Han är en spelare med bra tillslag och spelförståelse”, skriver FBSK på sitt Instagramkonto.