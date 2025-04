Sandh har fått Gullringen att springa mer: ”Skönt att vi inte faller på det"

Gullringens GoIF:

Nyförvärv: Yassin Jalil Kader (Hultsfreds FK), Rigon Thaqi (do), Enock Jörgensen (do), Rasmus Thomasson (Vimmerby IF), Fuazi Dotor (från en spansk klubb i fjärdedivisionen), Kevin Ssenoga (anslöt till Gullringen hösten 2024 och är tillbaka i spel efter skada) och Victor Okeji (tillbaka i spel efter att han bröt benet i slutet på mars 2024)

Förluster: Karlo Goranci (Farstorps IF), Melker Johansson (Vimmerby IF), Axel Ewing (Södra Vi IF), Hugo Johansson (Frödinge/Brantestad SK) och Walid Hassan (IFK Tuna).

Målsättning: ”Vi ska försöka vinna varje match. Vi har inga kriterier med att vi ska gå upp, vara topp två eller topp sju. Vinner man många av sina matcher så är det klart att vi ligger högt. Föreningens mål är att vi ska spela division 3 igen och när det sker måste vi vara redo", säger Mattias Sandh.

Seriefavoriter: ”Jag har försökt inte fokusera på de andra lagen och vet inte om lagen som trillade ur Vimmerbys serie blir lika starka i år. Det finns några starka lag i serien som är kvar från året, bland annat Ekhagen", säger Sandh.

En spelare att se upp med i ditt lag: ”En spelare som har stuckit ut med en träningsvillighet är Emil Tapper. Vi spelar rätt så runt med back bakåt, men han är med framåt och springer fram och tillbaka på kanten. Han har sett riktigt stark ut, kunnat träna hela försäsongen och är den spelare som har tagit störst kliv, men det finns många unga, hungriga spelare som kommer få chansen redan till helgen”.

Seriepremiär: Tjust IF FF, borta, på lördag.