Emil åkte ensam till Gullringen i fjol – nu är bilen från Hultsfred full

Emil Tapper går in på sin andra säsong i Gullringens GoIF och ser positivt på att ha sällskap i Hultsfredsbilen till och från träningar och matcher. Foto: Ossian Mathiasson

Emil Tapper var ensam i pendlingsbilen från Hultsfred till Gullringen under första halvan av 2024. Nyblivne Hultsfredsbon Petter Gustafsson anslöt efter sommaren 2024 – och nu är Hultsfredsbilen full till sista plats. – Det är skönare att prata med några i bilen än att bara sitta själv och lyssna på musik, säger Emil Tapper.

Division 4-laget Gullringens GoIF plockade in Emil Tapper från Hultsfreds FK inför säsongen 2024. Den kvicke högerbacken upplevde en strulig första säsong i sitt nya lag och går in med känslan att han har mycket mer att bevisa som spelare under andra säsongen.

– För egen del känns det bra och kroppen håller än så länge ihop. Förhoppningsvis har vi som lag ett mycket bättre år med färre skador. Än så länge ser det bra ut. Många spelare jobbar förebyggande och känslan är att vi är mycket starkare i år, säger Emil Tapper.

Nye huvudtränaren Mattias Sandhs förändrade försäsongsupplägg med mer löpning och styrka är värdefullt och förhoppningsvis resultatgivande, enligt Emil Tapper.

– Nu märks det ganska tydligt att vi orkar 90 minuter och kämpar till slutet. Vi har kört mycket mer fys och löpning detta år och det betyder mycket. Ska man vara med i toppen av en tabell måste man ha orken för att kunna springa 90 minuter, gå in i duellerna och hålla sig fri från skador. Jag känner för egen del att orken är mycket bättre och att jag har byggt på mig lite mer muskler.

"Starkare sett till kondition och fysik"

Mattias Sandh säger att Emil Tapper är spelaren som man ska se upp med i Gullringen 2025 för att han bidrar både offensivt och defensivt. Tapper är inne på att det gäller att leverera för att behålla sin plats i laguppställningen.

– Som det är nu är jag en av spelarna i backlinjen. Det är mycket ansvar samtidigt som det är kul. Ansvaret ligger i att alltid försöka ha motståndaren framför sig. I träningsmatchen mot IFK Västervik hade jag en dålig halvlek och blev utbytt så man får aldrig vara för säker på sin plats. Det känns bra och jag är mycket starkare sett till kondition och fysik.

Under första halvan av förra säsongen åkte Emil Tapper ensam i bilen från Hultsfred till Gullringen innan han fick sällskap i bilen av nyblivne Hultsfredsbon, tillika målvakten, Petter Gustafsson under höstsäsongen.

I år har Emil Tapper och Petter Gustafsson full bil då Enock Jörgensen, Rigon Thaqi och Yassin Jali Kader – samtliga tre nyförvärv från Hultsfreds FK – åker med i Hultsfredsbilen, vilket Tapper uppskattar.

– Det är killar som tränar i stort sett varje träning och det är roligt att de är med så vi kan fylla en bil och åka tillsammans till träningar och matcher. Stämningen i bilen är jättebra och vi klickar bra. Det blir mycket skämt och skratt. Det är skönare att prata med några i bilen än att bara sitta själv och lyssna på musik.

Thaqi ångrar inte sitt klubbyte

18-årige innermittfältaren Rigon Thaqi är en av de nya spelarna i årets upplaga av Gullringen och som dessutom tar plats i Hultsfredsbilen.

– Jag provtränade med Gullringen efter förra säsongen. Redan på första träningen kändes Gullringen rätt och som en förening som man lätt kan komma in i och känna sig hemma i. Just då och just nu känns det som att jag har gjort rätt val med att spela i Gullringen, säger Rigon Thaqi.

Rigon Thaqi var inte sugen på att följa med Hultsfreds FK ner i division 6 efter förra säsongens degradering i sista omgången mot Södra Vi IF.

– När vi åkte ner kände jag direkt ”jag kommer inte spela i sexan”. Patrik (Wärnehall) ringde mig och frågade om jag kunde komma och träna med Gullringen. Jag gjorde tre träningar och en internmatch med dem och de presenterade en klar plan med vad de vill med de yngre spelarna. För mig kändes det som att Gullringen är den klubb som jag kommer utvecklas mest i.

Han ångrar inte sitt klubbval och uppskattar resorna som han gör tillsammans med Emil, Yassin, Enock och Petter flera gånger i veckan.

– Det tar ungefär 30 minuter att åka bil till Gullringen och att åka är ingen stor grej för att vi har kul varje gång vi åker. Vi kan snacka om vad som helst i bilen. När vi har spelat match brukar vi snacka vi om den och situationer som uppstått under matchen.

"Visat att han tror på mig"

Mattias Sandh beskriver Rigon Thaqi som en spelmotor på Gullringens centrala mittfält. Försäsongsträningen har gjort 18-åringen gott.

– Nu under försäsongen har jag tränat rejält, både på planen och på gymmet. Jag har försökt ge 100 procent på både träningar och matcher och jag ser att träning ger färdighet och att jag gör bra ifrån mig. Mattias har visat att han tror på mig och jag har försökt ta chansen. Än så länge tycker jag att jag har gjort ett bra jobb.

Hur ser du på dina chanser att få speltid i premiären?

– Vi har många duktiga mittfältare och konkurrensen är stor. Jag försöker hela tiden göra mitt bästa och tränar mycket på egen hand för att försöka utvecklas så mycket som möjligt.

Vad är dina styrkor som spelare?

– Jag är en ganska smart spelare som kan läsa vad motståndarlaget kommer lägga bollen. Jag har nu under försäsongen tränat mycket på att bli bättre på passningar för att slå så många lyckade passningar som möjligt.

Thaqi har siktet inställt på en toppstrid i division 4 med sitt nya lag.

– Jag hoppas att vi ska komma så högt upp som möjligt. Kommer vi inte etta så tror jag att vi kommer topp tre. Vi har en jättebra trupp med duktiga spelare och bra träningsnärvaro plus att vi har tränat hårt under försäsongen. Konditionsträningen är det jobbigaste, men också det viktigaste. I början av försäsongen tränade vi jättemycket kondition och på match gör det att vi klarar av de sista 20–30 minuterna när motståndarlaget blir trötta.