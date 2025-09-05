OSANNOLIK HJÄLTE – NÄR VIF TOG NÖDVÄNDIG SEGER

Han spelade i division 5 för bara någon vecka sedan. I kväll blev målvakten Gustaf Johansson lika stor som osannolik hjälte för VIF – när han avgjorde på tilläggstid borta mot Myresjö/Vetlanda. – Jag ser tidigt att den kommer bli farlig och så går den in. Fantastiskt skönt, jublar tränaren David Lindgren.

Precis innan fönstret slog igen tog Vimmerby IF hem Gustaf Johansson från division 5-laget Frödinge/Brantestads SK. I sin andra match tillbaka i VIF skedde något helt osannolikt.

Gustaf Johansson slog en frispark från egen halva som gick hela vägen in i mål. Klockan? Ja, den stod på 93 minuter och målet betydde 2-1 för Vimmerby, som fullbordat en vändning i den i princip helt avgörande matchen för att behålla hoppet om division 3-drömmen.

– Vi forcerar och känner att vi inte kan nöja oss med oavgjort. Vi skapar en del målchanser och får till slut en frispark på egen planhalva. Det första jag reagerar på är att "Gurra" får en bra träff och jag tänker att den här kommer bli farlig. Målvakten försöker komma ut, får en hand på den – men den går in. Det var fantastiskt skönt, säger David Lindgren om det osannolika avgörande.

Vad känner du när den sitter?

– Mest äntligen. Det känts som det varit många liknande marginaler men som hela tiden varit åt andra hållet. Nu fick vi äntligen avgöra och det kan bli en vändpunkt inför de viktiga matcher som är kvar av säsongen.

Hemmalaget tog ledningen

Liket lever alltså. Vimmerby IF tog tre poäng borta mot Myresjö/Vetlanda och håller division 3-drömmen vid liv. David Lindgren tycker också att det var helt välförtjänt.

– Vi ville och kunde mest. De har några offensivt skickliga spelare som är duktiga individuellt. Det gjorde att vi inte kunde skicka fram allt vi hade och vi var tvungna att vara vakna på deras omställningar. Det är så de gör sitt mål också. De är farliga i omställningsspelet och vår defensiv har varit i centrum tidigare, men vår backlinje ihop med "Gurra" gör en fantastiskt match och håller koll på deras skickliga spelare. Det var ett skönt kvitto.

Känner du att division 4 är nära när de tar ledningen tidigt i andra halvlek?

– Inte nu igen känner jag framför allt.

Mörkt läge

Just där och då var mycket mörkt för VIF. Lagkaptenen Oskar Stejdahl hade fått linka ut i slutet på första och tio minuter in på den andra såg Myresjö/Vetlanda ut att ha förseglat lagets öde.

– Jag tycker vi är genomgående bättre i första halvlek också. Vi skapar målchanser, men jag är lite frustrerad över att vi inte är ytorna vi ska vara vid inspelen. Bollen dallrar på mållinjen några gånger, men vi får inte in den. Tyvärr får vi en skada på Oskars onda fot och då blir det lite tveksamheter om han ska fortsätta eller inte. Han försöker men det går inte och under den perioden jämnar Myresjö ut spelet. Det blev en skakig period där.

Tio minuter efter hemmalagets ledningsmål utjämnade Theo Zeylon Thoresson med sitt första seniormål.

– Det är jobbigt att de får göra 1-0 och att vi åker på ett baklängesmål igen. Samtidigt är det mycket tid kvar och vi hade en stark trupp, där vi kunde förändra och få in både energi och kvalitet.

"Tuff resa"

Trots segern är VIF:s vandring fortsatt lång för att ta sig över strecket.

– Det är en tuff resa framför oss, men i dag får vi unna oss att njuta och inte älta tidigare situationer och matcher. Vi har en chans att göra det bästa vi kan och ta med oss den här prestationen till nästa träningsvecka.

Hur är status med Oskar Stejdahl?

– Han försökte men det gjorde för ont. Det är samma fot som han har haft problem med sedan Myresjö sist, så vi får se.

David Lindgren hyllar hela laget men vill särskilt lyfta fram defensiven.

– De har kanske mest fått läsa att det är där vi har brustit, men där brast vi inte i dag. De gör en fantastisk match.