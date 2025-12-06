Nya storsegrar för Lojal i futsal idag – öste in mål

Lojals namnstarka futsallag gjorde mos av motståndet i Hagadal idag. Hillerstorp besegrades med 6-2 och Kalmar United med hela 14-4.

I och med segrarna har Lojal nu ett järngrepp av futsalens division två efter två spelade sammandrag. I matchen mot Hillerstorp låg man under med 1-2 , men fyra mål på en kvart avgjorde tillställningen.

Armend Mahmutaj och Selatin Saljani gjorde två mål vardera och Farouk Alaloush och Karlo Goranci satte övriga.

Gjorde varsitt hattrick

I den andra matchen var det svårare att hålla koll på målgörarna. Lojal var helt överlägset och gjorde hela 14 mål. Rickard Thuresson och Karlo Goranci var målgladast med tre pytsar vardera.

Övriga: Ilhan Jejna, Farouk Alaloush, Ayman Abualhala två, Yassin Jalil Kader, Mahmood Al Hasso, Mohammed Qasem.

Lojal har vunnit samtliga fem matcher hittills och har +29 i målskillnad. Nästa sammandrag spelas också i Hultsfred, den 17 januari.

Ahmed Tarabeih var nöjd med lagets insatser:

– Vi spelade jättebra. Den första matchen lossnar det i andra, vi straffar dem på deras misstag och det var mycket misstag från deras sida. Vi bjöd hemmapubliken på lite show och många fina mål. Det var ganska mycket folk och kul att många kom hit och kollade på det här projektet. I andra matchen krossar vi dem, vi har bollen hela tiden och blir aldrig trötta, vi är många spelare och byter mycket. Vi följer matchplanen och gör det vi har tränat på. Andra matchen var en riktig klassmatch från vår sida.

Hela laget plussas för prestationerna. Mahmood Al Hasso och Rickard Thuresson får extra beröm.