DRÖMSTART FÖR SVERIGES LANDSLAG I VM-KVALET

Sverige jublar efter Filippa Angeldahls segermål i kvällens bortamatch mot Italien som gav Sverige en drömstart i VM-kvalet. Foto: Bildbyrån

Ett ungt och till stora delar nytt Sverige fick en drömstart i VM-kvalet i fotboll. I den förmodat svåraste matchen i kvalet, den på bortaplan mot EM-semifinalisten Italien i kväll, vann blågult med 1-0.

Äntligen är 2026 års landslagssäsong i gång, och den startade på absolut bästa sätt för Sverige.

Laget hade lottats till svårast möjliga match direkt, men man löste uppgiften på bästa sätt och tog i kväll en ruskigt stark uddamålsseger borta mot Italien.

Efter ett mönsteranfall i den 23:e matchminuten spelade Jusu Bah fram Filippa Angeldahl som sköt och kunde se bollen gå in bakom italienska målvakten Caruso.

Hård press av Italien

Italiens farligaste chans kom i den 60:e minuten då Jennifer Falk missbedömde ett inlägg och en italiensk anfallare nickade i stolpen. Dessförinnan, i inledningen av den andra halvleken, fick Hanna Lundkvist ett inlägg mot sig som hon försökte knäa bort, men bollen gick rakt mot eget mål och Jennifer Falk tvingas rädda.

Under den sista halvtimmen sjönk Sverige tillbaka och Italien jagade hårt för att kvittera, men Sverige höll undan och fick en drömstart på VM-kvalet.

Stark insats av Asllani

Vimmerbydottern Kosovare Asllani stod för en stark insats på mittfältet, inte minst under Italiens forcering i slutet av matchen. Hon hade också ett bra avslutsläge i den andra halvleken, med det blockades av hemmalagets försvar.

Allra mest imponerade dock det orutinerade svenska mittbacksparet Elma Junttila Nelhage och Bella Andersson med totalt tre (!) landskamper tillsammans sedan tidigare. Noterbart också att medelåldern på Sveriges backlinje var 21 år i kväll.

Sverige spelar i en av de fyra A-grupperna där gruppsegrarna är direktkvalificerade till VM 2027 i Brasilien. För de tre andra lagen väntar play-off-spel. I kväll slog också Danmark Serbien, som är de övriga två lagen i gruppen, med 3-1. Sveriges nästa match är mot Serbien borta på lördag.