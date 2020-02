Här är serieförslaget för damernas division 4

Alla de lokala lagen har hamnat i samma serie, division 4 Vimmerby. Följande lag ser enligt förslaget ut att hamna i serien: Frödinge/Brantestad SK B, Gullringens GoIF, HM IS, IFK Hult, IFK Västervik, Krokstorps IF, Rosenfors IK, Tjust IF FF B, Vimmerby IF C och Västerviks FF.

Förslaget skickades ut på remiss till berörda föreningar under tisdagen, som har till och med den 11 februari på sig att komma med yttranden.