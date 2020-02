Klart med assisterande tränare för Storebro

Division 5-laget Storebro IF har nu gjort klart med en ny assisterande tränare till Torbjörn Pettersson. Valet blev den tidigare SIF-spelaren Andreas Edman.

Storebro IF skriver på sin Facebooksida att Andreas Edman inte behöver någon närmare presentation då han har många år som spelare i klubben bakom sig.

"Han kom i unga år från HFK och var under flera år kapten för SIF. Med sitt stora fotbollskunnande, hjärta för klubben och konsten att bli omtyckt av alla tror vi att Andreas är perfekt att hjälpa vår huvudtränare Torbjörn Pettersson under säsongen", skriver Storebro IF på sin Facebooksida.