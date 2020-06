Trio förstärker division 5-föreningens trupp

Robin Olsson, tränare i BK Boston, har fått in tre nya spelare i truppen. Foto: Ossian Mathiasson

Det rör sig om Filip Andersson, som har tillhört Vimmerby IF och Södra Vi IF, Zaker Mohsini, med ett förflutet i Vimmerby IF, och Hawar Suleiman, som sätter på sig fotbollsskorna igen efter ett längre uppehåll.

”Nu när säsongen snart förväntas dra igång passar vi på att presentera tre spelare som är klara för BK Boston. Det känns väldigt kul att välkomna trion till Boston”, skriver klubben på sitt Instagramkonto.