VIF-ikonen återvänder med nya laget: "En ångestmatch jag gärna hade hoppat över"

Under tio säsonger var hon en av Vimmerby IF:s absolut ledande spelare. På lördagen står Alicia Strand åter på Arena Ceos konstgräns – nu med sin nuvarande klubb Tjust IF FF. – Usch vilken ångestmatch. Jag hade gärna hoppat över den, säger hon och skrattar.

Efter en lite trevande inledning av fotbollstvåan, med oavgjort mot Tinnis och uddamålsförlust mot Eneby, har Vimmerby IF – som lirade i ettan förra säsongen – växlat upp rejält.

Tre raka femmålssegrar, med den totala målskillnaden 16-1, har lyft laget till andraplats i serien, tre poäng bakom ledande Kenty.

Ställs mot sitt gamla lag

På lördagseftermiddagen väntar Tjust IF FF på hemmaplan. Laget från Gamleby har inlett med tre oavgjorda matcher på de fem man har spelat. I laget finns Alicia Strand, som har en stor del av sin fotbollsbakgrund hos motståndaren Vimmerby IF. I tio säsonger ledde hon VIF, men lämnade under fjolårssäsongen för att varva ner i dåvarande division 3-klubben Tjust IF FF.

Men så gick det som det gick. Tjust klev upp i tvåan, och Vimmerby åkte ned i tvåan. Så på lördagen ställs hon mot sitt gamla lag.

Ångestmatch

– Usch vilken ångestmatch. Jag hade gärna hoppat över den här, men man får väl ställa upp för laget, säger Alicia och skrattar.

Känner du verkligen så.

– Nja, men en väldigt konstig känsla är det. Jag har spelat med flera av tjejerna i Vimmerby i tio år, och har många kompisar i laget.

Vad tycker du om er insats hittills?

– Jag är imponerad över tjejer så som de krigar. Vi ska vara jättenöjda med poäng i tre av fem matcher, även om samtliga är oavgjorda. Tyvärr är det ju ofta så att man har lite stolpe ut om man inte är ett topplag.

"Säker på att de kommer gå rent"

Alicia har höga tankar om sin gamla klubb, Vimmerby IF.

– Om bara Natta får vara hel så är jag säker på att de kommer gå rent.

”Natta” är Vimmerby IF:s anfallsess Nathalie Johansson. Hon var tillbaka för ett par veckor sedan efter ett långt skadeuppehåll. Och comebacken får väl ändå anses vara godkänd. Eller var sägs om tio mål på de tre matcher hon har spelat?

– Det kommer bli en tuff match för oss, Vimmerby har ett riktigt bra lag där Natta verkligen gör skillnad. Men det gäller att vi står upp och bibehåller vårt starka försvarsspel.

Hur kommer det kännas för din del att stå där vid avspark i ”fel” tröja?

– Väldigt konstigt, men jag får försöka glömma det.

VIF-tränaren ligger inte sömnlös

Vimmerby IF:s tränare Mikael Rinaldo stämmer in i Alicias hyllningskör av Nathalie Johansson.

– Självklart går det inte blunda för hennes påverkan på laget. Utöver målskyttet är hon även väldigt duktig på att hålla bollen, det är en trygghet att ha henne i laget. Det känns också som att spelarna runt omkring henne slappnar av, vågar mer och lyfter sig, säger han.

Hur går dina tankar kring matchen mot Tjust?

– På papperet ska vi vinna den, men där vinns ju som bekant inga matcher. Vi har haft en fantastiskt bra träningsvecka med starkt fokus, bra fart och härlig inställning. Det är ingen match jag ligger sömnlös inför, men hundraprocentig inställning krävs.

I VIF saknas Julia Rosin, som är bortrest med skolan. I övrigt mönstrar man samma trupp som senast.

– Men vi kommer göra några platsjusteringar för att sätta griller i huvudet på motståndarna, säger Mikael Rinaldo.