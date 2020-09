Krokstorp lägger locket på: ”Visste att media skulle ringa och gräva i det"

Den stora snackisen efter division 6-matchen mellan Blackstad/Odensvi och Krokstorp har varit om Habib Askar, division 1-spelare i Oskarshamns AIK, spelade matchen eller inte.

OAIK:s sportchef Stefan Johansson har suttit i flera möten och samtal med representanter från Blackstad/Odensvi, Krokstorp och berörd spelare under dagen.

”Vi har grottat ner oss i allting och det har kommit fram vissa faktasaker men vi är inte dem att döma i den här frågan. Vi kommer inte säga mer, det får disciplinnämnden ta vidare. Vi vet vad som har skett”, säger Stefan Johansson till vår tidning.

"Mer kan jag inte säga"

När vår tidning pratar med Anders Ingvarsson, ordförande i Krokstorp IF som misstänka ha tagit in i division 1-spelaren i sin trupp mot BOIF, vill inte gå in på några närmare detaljer.

– Vi har träffat OAIK hela eftermiddagen och kvällen. I morgon tar vi kontakt med Smålands Fotbollförbund. Vi i Krokstorp har fått en anmälan från BOIF som vi svarar på i morgon tillsammans med Oskarshamns AIK. Sedan får de handlägga det och komma med ett svar, mer kan jag inte säga i fallet.

Har Habib Askar spelat matchen i Blackstad?

– Jag kan… vi ska lämna in ett svar på BOIF:s anmälan. Mer kan jag inte säga i dagsläget.

Vet ni mer än vad ni vill gå ut med?

– Jag säger så här, jag kan inte uttala mig om det. Smålands fotbollförbund ska behandla det. Vi kommer svara så som vi upplever situationen tillsammans med OAIK. Vi får vänta på domen.

De får avgöra hur ni ska gå vidare?

– Ja.

Har ni fått någon klarhet i situationen under dagen?

– Vi visste att media skulle ringa och gräva i det här men du får vänta tills vi får svar från Smålands FF.

"En väldigt stor grej"

OAIK och Krokstorp ska först ta en muntlig kontakt med Smålands FF och därefter se om de vill ha in en skriftlig summering också.

– Vi får se vad som händer. Du får återkomma.

Vet du mer i morgon?

– Vänta ytterligare någon dag.

Hur ser du på uppståndelsen?

– Det är inte bra. Sedan har det blivit förstorat från alla håll. Det har träffat människor som inte har med det här att göra och mår dåligt. Det blev en väldigt stor grej. De (BOIF) kunde ha skickat in en anmälan men de behöver inte sänka vissa föreningar och dra på för mycket men gjort är gjort.