Här är serieförslaget för damernas division 4

Alla de lokala lagen har precis som i fjol hamnat i samma serie, division 4 Vimmerby. Följande lag ser enligt förslaget ut att hamna i serien: Gullringens GoIF, Hultsfreds FK B, Högsby IK, FK Oskarshamn, Västerviks Damfotboll B, Mönsterås GOIF, Rosenfors IK, Timmernabbens IF, Tjust IF FF B och Vimmerby IF C.

Förslaget presenterades och skickades ut på remiss till berörda föreningar på onsdagen. De har till och med den 24 februari på sig att komma in med yttranden.