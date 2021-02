Lokala fotbollsserier fastställda – ingen flytt för division 4-lagen

Fastställda serieindelningar med lokal koppling 2021:

Division 4 norra: Bankeryds SK, Gullringens GOIF, Höreda GoIF, IF Haga, IF Hallby FK, IFK Tuna, Malmbäcks IF, Myresjö/Vetlanda FK, Tenhults IF, Tranås FF, Vimmerby IF och Ölmstads IS.

Division 5 nordöstra: Bäckseda IF, Djursdala SK, Gunnebo IF, HM IS, Hultsfreds FK, IF Ariel, IFK Västervik, Målilla GOIF, SK Lojal, Skede IF, Storebro IF och Södra Vi IF.

Division 6 Västervik: Ankarsrums IS, B.O.IF, Frödinge/Brantestad SK, Fårbo FF, Hammarsgärde BK, Hjorted/Totebo, IF Hebe, IK Tuna Södra, Krokstorps IF, Tjust IF FF och Överums IK.

Division 6 Högsby: Alstermo-Älghult, BB 2001, BT 20, Fagerhults AIK, Fliseryds IF, Fågelfors IF Långemåla IF, Mönsterås GoIF, Rockneby IK, Rödsle BK och VSGF/JAIK.

Division 3 östra (dam): Färjestadens GOIF B, Hultsfreds FK, IFK Borgholm, Kalmar Södra IF, Lindsdals IF, Rockneby IK, Team Södermöre B, Vimmerby IF B, Västerviks FF och Åseda IF.

Division 4 Vimmerby (dam): Gullringens GoIF, Hultsfreds FK B, Högsby IK, IFK Oskarshamn, IFK Västervik, Mönsterås GoIF, Rosenfors IK, Tjust IF FF B och Vimmerby IF C.