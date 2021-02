Rosenfors IK premiärspelar borta mot IFK Oskarshamn/Rödsle BK B i damfyran. Foto: Ossian Mathiasson

Damfyrans spelschema är presenterat – så premiärspelar de lokala lagen

Smålands Fotbollförbund har nu släppt spelschemat till damernas division 4 Vimmerby.

Premiäromgången i damernas division 4 Vimmerby ser ut enligt följande: Högsby IK-Tjust IF FF B, Hultsfreds FK B–Vimmerby IF C, IFK Oskarshamn/Rödsle BK-Rosenfors IK och Västerviks Damfotboll B–Mönsterås GoIF.

Gullringen står över första omgången och möter Tjust IF FF B borta den 26 april i sin premiärmatch.

Klicka här för att spela hela spelprogrammet i damfyran.

Ossian Mathiasson ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se 0703787116

