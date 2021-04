Måns Linge, Kalmar FF-supporter sedan barnsben, håller minsann sitt löfte. På väg med cykel till första bortamatchen i Örebro landade han i kväll in i Vimmerby efter att ha klarat av den första etappen på sin resa. Foto: Micael Rundberg

37 mil med cykeln till bortamatchen – i kväll rullade KFF-supportern in i Vimmerby

Kalmarpolitikern och Kalmar FF-supportern Måns Linge lovade att cykla till årets bortapremiär om hans kära KFF klarade sig kvar i Allsvenskan förra säsongen. Därför fick han snällt sätta sig på cykeln i Kalmar i morse med destination Örebro. I eftermiddags kom han fram till Vimmerby efter 14 tuffa mil. Nu är det bara 23 kvar.

Annons:

Det var i höstas, när det gick som allra eländigast för jumbon Kalmar FF, som Måns Linge avgav löftet. Och han gjorde det på Twitter också, så han har haft väldigt svårt att komma undan det,

Under torsdagen påbörjade Måns den 370 kilometer långa resan till Örebro inför matchen mot Degerfors på söndag.

Klockan nio satte han sig på cykeln i Kalmar. Via Lindsdal, Läckeby, Rockneby, Ålem, Högsby och Hultsfred tog han sig till dagens etappmål Vimmerby, där han rullade in strax innan kockan 17 på torsdagseftermiddagen.

Men hur kunde det bli så här egentligen?

– Jag har alltid hållit på KFF, och i höstas såg det ju jäkligt mörkt ut. Jag skrev på Twitter, utan någon större tanke bakom, att jag skulle cykla till den här säsongens första bortamatch om vi höll oss kvar i Allsvenskan. Vi låg sist då, och det såg inte alls bra ut, så jag hade aldrig trott att jag skulle behöva stå här i dag och uppfylla det löftet.

Var hjärtat till KFF störst eller höll du alla tummar du har för att du skulle slippa cykla?

– Jag blev jätteglad att jag fick det här problemet att cykla till Örebro. Laget tog sig ju verkligen samman på ett fantastiskt sätt.

Hur är ditt förhållande till just cykling och träning annars?

– Helt obefintligt. Jag har aldrig cyklat längre än till fotbollsträningen tidigare – och jag har runt hörnet till fotbollsplanen. Så jag vet faktiskt inte varför jag fick ur mig just cykling, det bara kom. Man har ju sett supportrar till andra lag lova en massa saker, så det kanske spelade in just den stunden.

14 mil, Kalmar-Vimmerby i dag. Hur har det varit?

– En häftig upplevelse på sju timmar, men tufft. Vinden har varit jäkligt tuff, och det känns som att det har varit ganska mycket motvind hela vägen. Sedan blir det träsmak i röven av den där lilla sadeln, men det får man ta, det går över på kvällen.

Och bara 23 mil kvar till Örebro?

– Stämmer. Det är tio mil upp till Linköping i morgon, 13 mil därifrån till Örebro på lördag, och sedan är matchen mot Degerfors på söndag.

Jag antar att det var skönt att det inte blev Östersund i första omgången?

– Jag fick faktiskt lite förhandsinformation innan spelschemat blev officiellt, så det var ju skönt. Men vår klubbchef var oerhört taskig, för det första han gjorde var att skicka ett meddelande till mig om att jag drog nitlotten, och att det blev Östersund. Då höll jag på att bryta ihop, men sedan kom det att det bara var ett skämt och att det blev Degerfors.

Har du fått nån stöttning längs vägen i dag?

– Ja det är en del bilar som har tutat. Och i Rockneby, där jag själv kommer ifrån, stod det en hel skolklass längs vägen och hejade.

Hinner du njuta någonting av miljöerna?

– I dag har det varit så tufft med vinden, så det har jag inte kunnat riktigt. Jag har legat på en sådan ansträngningsnivå, plus att man har åkte de här vägarna så mycket och känner igen dem. Det blir nog lite roligare när det blir mer okända vägar här uppåt nu.

– Det som är skönt är att jag inte tävlar mot någon eller har några tider att passa, så om det tar sex eller tio timmar i morgon så är det ju skitsamma.

Och man kan följa din resa på sociala medier?

– Ja, ”cykla med hjärtat” kan man söka på Facebook, så finns det information där. I samband med det här så samlar jag in pengar också till Kalmar FF:s välgörenhetsarbete i samhället, där man gör många fina grejer. Man får gärna stötta min insamling om man skulle vilja det.

Har du fått support från klubben?

– Verkligen. De har hjälpt mig jättemycket. De har fixat kläder till mig, boende längs vägen, och så står de för följebilen.

Vad ska du ge för löfte i år då?

– Ja du. Min fru sa att jag inte fick. Däremot hörde jag att det var någon i truppen som hade krävt att jag skulle cykla till alla bortamatcher om de vinner på söndag. Själv tycker jag att de kan börja vinna hemma i stället. Både förra året och året dessförinnan vann de bara en match på hemmaplan.

Är det KFF som har gällt ända sedan barnsben?

– Ja, jag gick på min första match när jag var sex år. Det var min morbror som tog med mig. Sedan har det hängt med i olika omfattningar. Nu försöker jag gå på alla hemmamatcher och försöker åka på en del bortamatcher också.

Har det varit stor uppmärksamhet bland vänner och bekanta kring det här?

– Ja, det får jag nog säga, speciellt på sociala medier har det varit en del. Därför är det ju verkligen kul att man kan genomföra det, och ingen kommer ju i framtiden inte kunna säga att jag inte håller vad jag lovar. Det känns väldigt bra.

Du menar att det hade kunnat påverka ditt förtroende som politiker också?

– Jag inser ju att hela mitt förtroendekapital står ju på spel här. Om jag hade dragit mig ur eller försökt smita ut bakvägen så hade det ju inte sett bra ut.

Och nu väntar en lugn kväll?

– Ja, lite middag hos ett par vänner först, och sedan tidig kväll. I morgon rullar jag i väg runt klockan nio. Det är ju ingen brådska eftersom det bara är tio mil till Linköping.

SM-guld för Kalmar i år, lovar du då att cykla till Champions League-matcherna borta nästa år?

– Mmmm, Porto borta typ? Nej, när jag är färdig med det här cyklandet då kommer jag ställa undan cykeln. Då blir det bara padelspelande i fortsättningen.

Annons:

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

Annons:

Annons: