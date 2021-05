Gullringens nyförvärv Felix Stejdahl (till höger) lämnar och återvänder till HM IS i division 5. Foto: Simon Henriksson

Nyförvärvet lämnar division 4-laget – innan säsongen börjat

Unge talangen Felix Stejdahl valde att lämna HM IS för Gullringens GoIF i höstas. Nu återvänder han till moderklubben innan säsongen ens startat.

Felix Stejdahl gjorde avtryck i division 5-laget HM IS i ett par säsonger innan spel på en högre nivå i Gullringens GoIF lockade.

Nu har försvarsspelaren ångrat sig och bestämt sig för att återvända till moderklubben, en nyhet som Vimmerby Tidning har rapporterat om. Det blev med andra ord ingen lång sejour i Gullringen för 19-åringen.

– Han har valt att gå tillbaka till HM IS. Han känner inte att han har kommit in tillräckligt i gänget på grund av att man inte kan inte byta om och hänga i omklädningsrummet före och efter träningar. Spelarna kommer ombytta till träningen och åker hem direkt efter träningen. Det blir helt enkelt svårare att komma in i gänget då. Han gick tillbaka för någon månad sedan. Det är synd att vi tappar en härlig kille och en ung talang, säger Patrik Wärnehall i Gullringens sportgrupp.

