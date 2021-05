David Lindgren är anställd på Vimmerby IF. Han kommenterar nu Tillväxtverkets övervägande att kräva tillbaka närmare en kvarts miljon kronor från föreningen. Foto: Arkivbild

Fem dagars försening kan kosta Vimmerby IF en kvarts miljon

Vimmerby IF var fem dagar sena med att lämna in en avstämningsrapport till Tillväxtverket. Det administrativa misstaget ser nu ut att kosta föreningen närmare en kvarts miljon kronor.

Tidigare i dag berättade vi om att Vimmerby IF:s David Lindgren har tillskrivit regeringen för att få hjälp med att titta på Tillväxtverkets övervägande att dra tillbaka coronastöd till Vimmerby IF.

Totalt handlar det om drygt 220 000 kronor som man vill dra tillbaka. Orsaken? VIF var fem dagar försenade med att lämna in en avstämningsrapport för period två avseende permitteringsstöd under pandemin.

"Bör finnas utrymme för misstag"

David Lindgren är anställd på Vimmerby IF och ger nu sin syn på saken.

– Jag hade haft full förståelse för om vi hade gjort något fel eller utnyttjat stödet på fel sätt. Men jag kan tycka att det bör finnas lite utrymme för rena administrativa misstag när det handlar om något som är nytt för alla och när stödet är skapat just för att rädda små arbetsgivare. Jag antar att det har förekommit många frågor och misstag både hos oss föreningar och hos myndigheterna, säger han.

– Okej om vi hade fått ett litet avdrag, eller fått betala någon liten straffavgift för förseningen, men att kräva tillbaka hela stödet.

Har skött allt annat

David Lindgren menar att föreningen har skött allt till punkt och pricka i ärendet. Allt från fackliga överenskommelser till löpande avstämningar med Tillväxtverkets telefonsupport.

– Eftersom jag, som numera är ensam anställd inom Vimmerby IF, har tagit över den här sysslan har jag haft mycket kontakt med myndighetens support för att göra allt rätt. Det här handlar bara om de fem dagarna.

– Vi lämnade in avstämningen den 2 oktober och fick ett bekräftelsemejl där man tackade för avstämningen. Sedan hörde vi ingenting på fem månader då det kom ett mejl där de berättade att man övervägde att dra tillbaka permitteringsstödet, berättar David Lindgren.

Överklagar till Förvaltningsrätten

Under den här veckan kommer Vimmerby IF att skicka in en överklagan till Förvaltningsrätten, vilket är föreningens chans att få hotet om de tillbakadragna pengarna korrigerat.

– Min privata åsikt är att det här inte är ett helt logiskt beslut. Nu får vi testa och se om det finns utrymme att ändra på det. Förhoppningsvis ser Förvaltningsrätten annorlunda på det jämfört med Tillväxtverket.

Vad skulle det innebära för VIF om ni tvingas betala tillbaka närmare en kvarts miljon kronor?

– Vi har gjort en hel del förebyggande insatser redan under 2020, och vid årsskiftet gick ett varsel i kraft. Förhoppningsvis kommer det inte påverka verksamheten för våra 650 ungdomar allt för mycket, men för en ideell förening är det svårt att ta in så mycket pengar på annat håll.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

