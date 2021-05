Viktor Nyström har gjort sin sista match i Storebro-tröjan för den här gången. Foto: Ossian Mathiasson

Lokala laget tappar nyckelspelare – klar för klubb i Östergötland

Storebro IF tappar en viktig offensiv spelare. 20-årige Viktor Nyström skrev nyligen på för division 6-laget Brokinds IF.

– Jag har trivts jättebra i Storebro men det passar inte att spela där som det är just nu, säger han.

Vimmerbykillen Viktor Nyström flyttade från Vimmerby till Linköping hösten 2017 för att gå på stadens golfgymnasium och har efter avslutade studier stadgat sig i Linköping.

Han spelade under den gångna säsongen merparten av matcherna med Storebro IF i division 5 och noterades för tre mål. Det blir inget spel i Storebro under årets säsong. Han har kritat på för Brokinds IF i division 6.

– Det är några jobbarkompisar som är med i Brokind så jag går dit mest för att det är kul. Det är roligt att hålla igång. Jag är inte så sugen på att pendla ner till Storebro längre. Storebros lag ser ändå rätt lovande ut, de har fått in rätt många nya spelare. Det är bättre att de som kan träna är med och spelar matcherna, då är det lättare att bygga ett lag, säger Viktor Nyström.

Hans övergång till Brokind blev klar för någon vecka sedan och han har gjort några träningar med sitt nya lag. Han spelade bara matcher med Storebro.

– Att åka hem för att spela match är väl okej, men det är lite väl långt för att åka hem för en träning, säger han.

