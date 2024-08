RESULTAT: Toboveteranerna, 14 augusti

A-klass

1) Håkan HC Karlsson 70 slag netto, 2) Kjell Svensson 71, 3) Jan-Olof Klason 72, 4) Björn Pettersson 74, 5) Ingvar Lampert 74, 6) Mats-Ola Tell 74, 7) Hans Eklund 74, 8) Rolf Karlsson 75, 9) Christer Henningsson 76, 10) Gunnar Wellén 76, 11) Ingemar Almén 77, 12) Sven-Åke Fredriksson 77, 13) Leif Carlsson 78, 14) Mats Carlsson 78, 15) Heikki Hämäläinen 78, 16) Rune Landberg 78, 17) Leif Holmberg 79, 18) Per Törnlöf 79, 19) Per Alvarsson 81, 20) Björn Nilsson 81, 21) Lennart Larsson 81, 22) Kjell Ekelöf 88, 23) Håkan Sterner 90

B-klass

1) Stig Svensson 68 slag netto, 2) Hans Andefred 69, 3) Jan-Olof Karlsson 69, 4) Thomas Karlsson 70, 5) Ingemar Eklund 72, 6) Sven-Åke Logg 73, 7) Jan Pettersson 73, 8) Bertil Österman 74, 9) Billy Nilsson 74, 10) Håkan Nilsson 75, 11) Bertil Sand 76, 12) Erik Eltvik 77, 13) Bo Karlsson 77, 14) Micael Glennfalk 78, 15) Carl-Göran Arvidsson 78, 16) Per Karlsson 79, 17) Ulf Berg 79, 18) Kent Johansson 80, 19) Bo Lagerqvist 81, 20) Gerth Hansson 82, 21) Ragnar Johansson 82, 22) Tommy Grahm 83, 23) Leif Oskarsson 85, 24) Robert Lindström 86, 25) Malte Lockström 87.