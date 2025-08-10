Stark tävling av Toboveteranerna – 44 spelare deltog

Regionalserien Gamla Grabbar på Höglandet spelade årets näst sista deltävling på Tobo golfklubb i torsdags. Topp tre i B-klassen, från vänster: Håkan "HC" Karlsson Tobo GK 3:a, Tommy Hemmingsson Vetlanda GK segrare, Kjell Svensson Tobo GK 2:a. Foto: Privat

Den regionala golfserien Gamla Grabbar på Höglandet spelade sin näst sista tävling för året. På Tobo Golfklubb i Storebro samlades hela 142 veteraner den sjunde augusti; ett bra deltagarantal enligt Håkan "HC" Karlsson i Tobo GK:s veterankommitté.

– I den här veterantouren ingår fem klubbar från Tranås, Eksjö, Nässjö, Vetlanda och så Tobo. Vi spelar en tävling hos vardera klubb. Det här var näst sista tävlingen och det är Vetlanda kvar. Av de 142 som spelade kom de flesta från Tobo och Vetlanda. Vi spelar i A och B-klass och så räknar vi även in lagspel.

Utmanande bana

För att klara av att spela tävlingen på runt fem timmar så går alla ut på olika hål vid klockan tio. Med många spelare kom det också en mängd bilar, det blev till att ha lite parkeringsvakter redo. Arrangörsklubben fick beröm för sitt arrangemang på banor som är utmanande:

– Det flöt på bra, det är en fin bana med snabba greener så det är inte så lätt men de flesta var nöjda. Gamla Grabbartävlandet arrangerar vi i veterankommittén tillsammans med de på kansliet. Man räknas som veteran i golf från åldern 55 plus och vi har några deltagare som är uppåt 90 år, kanske även någon över 90, utvecklar Håkan.

Tobo och Vetlanda dominerade

I A-klassen fick Tobo GK ta hand om första- och andraplatsen genom Bo Sahlin och Rolf Karlsson med 67 respektive 69 slag. Daniel Bergman, Vetlanda GK blev trea på 70 slag.

I B-klassen blev det omvänt med Vetlanda GK:s Tommy Hemmingsson i topp på 67 slag, följd av Tobo GK-spelarna Kjell Svensson och Håkan "HC" Karlsson som båda slutade på 70 slag.

I tävlingen hade Tobo GK och Vetlanda GK 44 spelare från respektive klubb, Nässjö GK 27, Eksjö GK 17 och Tranås GK 10. När touren avslutats i Vetlanda 28 augusti är det dags att kora en vinnare och att räkna ut vilka som blivit bästa lag 2025.