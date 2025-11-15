Svagt VIBK Dam åkte på säsongens andra förlust

Vimmerbys målvakt Ida Nyman släppte bara in två mål, men VIBK fick inte till offensiven alls. Foto: Stefan Härnström

VIBK:s damer har inte behövt känna på många förluster. Inför hemmamatchen mot Stenåsa-Sandby-Gårdby IF hade man bara en förlust i protokollet. Men efter en svag insats mot gästerna kom säsongens andra förlust och tränare Patrik "Bobby" Karlsson menade att man "nu vet man att man lever" när han peppade tjejerna efter matchen.

– Vad ska man säga, vi har ju inte åkt på någon motgång än den här säsongen. Vi har ju förlorat en match men det var ju klart över förväntan. Då visste vi ju inte var vi stod och det var ett topplag som vi mötte. Så det här är första motgången och det kan ju vara bra att hantera, tänker jag, svarar Karlsson på frågan om hur situationen i laget är efter dagens 0-2-match.

"De var svåra"

Matchmässigt då? Första perioden blev mållös och var en händelsefattig historia men i början av andra satte SSG:s Jill Thuresson ett tidigt ledningsmål efter 1:35 och det kändes som att gästerna blev lite säkrare på sig själva. Vimmerbys spel verkade de också läsa och backade hem vid varje VIBK-anfall. Patrik Karlsson ger sin analys:

– De var svåra, de tightade ihop bra defensivt. Och så har de en bra målis.

Målvakten imponerade

I sista perioden kom ännu ett tidigt SSG-mål. Lina Wågström sköt från håll i första minuten och så stod det 0-2. Siffor som blev slutresultatet och det hade antagligen varit en större förlust om inte VIBK:s målvakt Ida Nyman gjort några superräddningar när kontringarna kom.

Vimmerby pressade över spelet till SSG:s planhalva men mer än just press blev det inte. I VIBK fick målvakten Ida Nyman och backen Minea Snickars extra beröm.

