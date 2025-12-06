VASS FÖRSTÄRKNING FÖR WESTERVIK

Westervik fick en rejäl skjuts i kampen om nytt kontrakt i division två idag. Max Ernstsson är tillbaka i klubben efter ett par år i andra klubbar.

Hur mycket Ernstsson kommer spela är inte helt bestämt.

”Max är inget okänt namn för WIBK-publiken så någon närmare presentation behövs ej. Max kommer vara tillgänglig för spel och stötta laget så gott han kan, det kan röra sig under en kortare period eller säsongen ut, det återstår att se. Oavsett vad så är det sjukt kul att en spelare som Max förstärker WIBK:s trupp i division två där han är en spelare av yttersta toppklass”, skriver klubben på sociala medier.

"Det är att komma hem"

Ernstsson själv minst sagt laddad inför comebacken.

– Det här betyder mer än ord kan beskriva att stå här med ett nytt kontrakt för min moderförening. Att vara en del av den här innebandyklubben är för mig så mycket mer än att bara spela en sport, det är att komma hem. Att få komma tillbaka till Westervik IBK känns stort. Det här är den föreningen där allt började, där grunden lades och där jag formades både som spelare och som människa. Att nu återvända och få chansen att dra på mig tröjan igen, är något jag är oerhört stolt över men också ödmjuk inför, säger han.

30-åringen har gjort 550 poäng på 347 matcher som senior och spelade senast i Djurgården i Allsvenskan säsongen 2023/24. Förra säsongen fick han förstörd på grund av en skada.

Senast Max Ernstsson spelade i Westervik var 21/22 då han gjorde 45 pinnar i division två.