Vimmerby Hockeys målvakt Gustav Bågenvik hade en tuff kväll mot Nyköping, där hjälpen från försvaret stundtals lyste med sin frånvaro. Foto: Ossian Mathiasson

"Litet hack i skivan" när Vimmerby föll stort mot Nyköping

Efter tre raka segrar mot starkt motstånd har Vimmerby Hockey börjat haussas. Därför var kvällens målmässiga utskåpning med 6-1 (1-0, 4-0, 1-1) och svaga insats borta mot Nyköping intressant. För nu sjönk garanterat förväntningarna på laget hos många.

– Ja, det blev väl ett litet hack i skivan i kväll, summerar tränaren Staffan Lundh.

Ett signum för Vimmerby Hockey de senaste säsongerna har varit att man oftast har haft svårt i matcher och mot motstånd där det går lite lätt inledningsvis och där man förväntas föra matcherna. Kvällens träningsmatch mot Nyköping blev en brutal påminnelse om detta. Framför allt lämnade försvarsvarsspelet stora frågetecken. Att man bränner mängder av chanser kan hända – det kan helt enkelt vara ”sådana dagar”.

– Vi vinner skotten med 36-14, men förlorar matchen med 6-1. Man får analysera när man vinner och man får analysera när man förlorar, men visst är det några mål som slinker in lite för lätt och vi blir stressade när det börjar går emot, säger VH-tränaren Staffan Lundh.

"Nyttigt komma ner på jorden"

Under de tre segermatcherna mot Kristianstad, Tranås och Borlänge hade Vimmerby släppt in totalt fem mål. Fem mål släppte man in under kvällens två första perioder.

Insatsen var stundtals jobbig att se, och det enda laget kan ta med sig är att träningsmatcher ska ge en hint om vad man ska trycka på under försäsongensträningen och var man ska lägga sitt fokus. För här finns det att jobba på.

– Det kanske ändå kan vara nyttigt att komma ner på jorden. Jag tror att vi hade lite felaktigt ingångsvärde i matchen, men 6-1 ser ju inte snyggt ut i målstatistsiken, säger Staffan Lundh.

Missade frilägen

I den tempofattiga första perioden handlade det spelmässigt mycket om Vimmerby Hockey, men förutom ett par frilägen signerade Niki Koskinen och Ludvig Vännström i mitten av perioden var det mest halvchanser och tama avslut.

Periodens enda mål var det i stället hemmalaget Nyköping som stod för. Lite från ingenstans skyfflade nyförvärvet från Segeltorp, Søren Dietz Larsen, pucken på mål från dålig vinkel, och fick se den gå in under armen på Gustav Bågenvik i VH-kassen.

Under den sista minuten av den första perioden fick Vimmerby spela med en man mer, men där hände det inte mycket.

Från 1-0 till 5-0

Efter den första perioden var nog de flesta VH-fansen aningen brydda. Men det var ingenting jämfört med vad som skulle komma.

För i den andra perioden gick Nyköping från 1-0 till 5-0.

Två minuter in i den andra perioden kom matchens andra utvisning, då VH:s Pierre Gustavsson trippade en motståndare i anfallszon. Då blev det 2-0.

3-0 kom sedan i den 6:e minuten av mittperioden sedan Vimmerby tappade puck i egen zon. Mindre än två minuter senare var det dags för 4-0, och Vimmerbys passiva agerade framför Bågenvik i kassen ska inte nämnas.

Med två minuter kvar av perioden kom också 5-0 i ett nytt numerärt överläge när Vimmerby återigen hade en spelare utvisad efter en tripping, och hemmalaget visade exakt hur effektivitet i pp ska se ut.

För enkelt i starten?

I den tredje perioden fortsatte målfesten i Rosvalla. 6-0 kom i den fjärde minuten då Søren Dietz Larsen gjorde sitt tredje mål för kvällen.

Till slut fick Vimmerby hål på omöjlige Sebastian Wagner (bäst i hemmalaget tillsammans med tremålsskytten) då William Dageryd (bäst i Vimmerby tillsammans med Philip Elgeståhl) tryckte in 6-1 strax därefter.

Resten av matchen blev en sömning historia där Vimmerby hade mest puck, skapade flest chanser, men var iskalla i boxen. Ungefär som i övriga drabbningen.

Ofta förklaras ju bottennapp på försäsongen med att det just ”bara” är en träningsmatch. Och visst kan det vara så i det här fallet också, men det ska bli ytterst intressant att se hur Vimmerby hanterar den påtagligt svaga insatsen. Härnäst borta mot Tranås på onsdag.

– Vi var långt ifrån hundraprocentiga i vårt närkampsspel, inte i närheten av hur vi har varit i tidigare matcher. Vi kommer inte alls hem och stänger zonen på samma sätt. Kanske gick det lite för enkelt i starten? Nu ska vi analysera matchen och försöka rätta till en hel del till på onsdag, säger Staffan Lundh.

Några sakér kan man dock inte bortse från. 6-1 är siffror som man inte kan prata bort. Nyköping var hetare, effektivare och vann fullt rättvist.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

