VSGF:s drömvärvning har gått i stöpet – klar för klubb i Hockeyettan

Robert Hestmann har tränat och spelat matcher med division 3-laget Virserums SGF på försäsongen. Nu står det klart att den landslagsmeriterade norske målvakten spelar med Nybro Vikings i Hockeyettan under tiden som Robin Johansson är skadad.

”Robin fick ett olyckligt skott på fingret under söndagens matchvärmning och det gör att han är borta i några veckor framöver. Vi har hittat en bra lösning med Robert där han får chansen hos oss att återuppta sin karriär efter en lång rehabperiod och visa upp sig i vår miljö. Det känns väldigt tryggt med Pontus Eltonius och även att Robert kommer in och stöttar upp vår målvaktssida under tiden som Robin blir borta”, säger Nybros klubbchef Rasmus Aro i en kommentar till klubbens hemsida.

Robert Hestmann har ett förflutet i Kalmar HC på Hockeyettan-nivå och i kväll möts Nybro och Kalmar i Liljas Arena i Nybro så han möter sin tidigare klubb direkt. Det är oklart om han får förtroendet mellan stolparna.