Tävlingschefen: "Ett tävlingsärende kommer öppnas"

Vimmerby Hockey ställer in sin medverkan i söndagens match mot KHK. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey gör verklighet av sitt hot och åker inte till Karlskrona på söndag. Det blir därmed ingen match mellan KHK och VH. – Vimmerby har ställt in sin medverkan, det stämmer, säger tävlingschefen Olof Östblom.

Karlskrona HK gick ut med nyheten på sina sociala medier under fredagskvällen. Vimmerby Hockey gör verklighet av sitt hot från tidigare i veckan och följer Mörrums exempel. Man tänker inte spela bortamatchen mot Karlskrona HK.

Därmed blir det ingen match på söndag och Vimmerbys skäl är förstås detsamma som Mörrums. Att Karlskrona HK inte ingått samma avtal om tv-sändningar som alla andra klubbar i Hockeyettan. Även Boden står utanför det.

– Det stämmer att Vimmerby har ställt in sin medverkan, säger tävlingschefen Olof Östblom.

Vad händer nu?

– Det öppnas ett tävlingsärende mot Vimmerby och det får tävlingsnämnden titta på. Jag vill inte spekulera i det. Jag kommer begära in yttrande och sedan får nämnden titta på det.

När tror du att ett besked kan komma?

– Jag begär inte in något yttrande förrän måndag, eftersom matchen skulle ha gått på söndag. Jag kan inte svara på något sådant just nu, allt beror på vilket underlag som kommer in.

Nästa vecka är flera möten planerade för att försöka styra upp kaoset som råder i Hockeyettan.

– Det bästa vore förstås om vi kunde spela. Det tror jag alla vill. Vi får hoppas att det som händer nästa vecka hjälper oss framåt, säger Olof Östblom.

KHK ska ha erbjudit Vimmerby att inte tv-sända matchen på söndag, men med ett förbehåll – nämligen att Vimmerby Hockey skulle stå för eventuella kostnader om KHK får rätt.

Vimmerby Hockeys klubb- och sportchef Morgan Persson låter meddela att han inte har några kommentarer.