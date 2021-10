FJÄRDE RAKA HEMMASEGERN FÖR VIMMERBY HOCKEY

Vimmerby Hockey började, igen, lite trevande och försiktigt och kände på motståndarna istället för att kliva på för fullt och ta befälet. VH slarvade till och med så mycket att laget åkte på en utvisning efter drygt tre minuter för sex spelare på isen.

Tranås å sin sida skapade inget, varken I spel fem mot fem eller i numerärt överläge.

Hemmalaget kom in i matchen när gästerna drog på sig en utvisning efter nästan åtta minuter. VH tryckte på, sköt och passade. Både två och tre TAIF-spelare grinade illa ute på isen efter att ha fått slagskott på sig. VH gjorde allt bra – utom mål.

Jidenius inledde målskyttet

1–0 hängde i luften och det kom när Lucas Jidenius bröt in längs med den förlängda mållinjen från vänster, efter 11.28, drog målvakten och elegant la in pucken intill den bortre stolpen.

VH drog på sig ännu en onödig utvisning när Philip Elgestål drog till TAIF-keepern på benskydden med klubban. Den farligaste chansen i det powerplayet var när Philip kom in från utvisningsbåset, stack på mål och fick en djupledspassning från Pelle Ström. Philip var ren men lyckades inte få in pucken.

När väl VH kom i matchen och vågade spela ut så pressade laget på mot slutet. Fortfarande har VH oförmåga att gå in framför motståndarkassen för att skymma och irritera.

Virrig tillställning

Andra perioden blev en både konstig och virrig tillställning. VH höll inga linjer i spelet utan det var mycket på chans. Tranås tog givetvis för sig och pressade flera gånger på riktigt bra. VH fick ett powerplay efter två minuter där man spelade riktigt dåligt.

Efter halva perioden var det gästerna som kvitterade när backlånet från IK Oskarshamn, Max Wattvil, la ett löv mot målet och som letade sig in bakom en skymd Robin Christoffersson. Målet kom när VH hade en avvaktande utvisning mot sig.

Målet gav TAIF energi och som fortsatte att ha långa anfall mot VH. 2–1 till gästerna hängde i luften.

Men istället kom det förlösande 2–1 målet för VH när Jakob Karlsson åkte in bakom målet, spelade in vid främre stolpen där Sebastian Vidmar styrde in pucken.

Matchstraff avgjorde

Efter 17 minuter tappade TAIF:s Miro Mäkinen humöret helt när lagkompisen Oskar Lindgren fick en utvisning för slashing. Miro sa något högst olämpligt till den ena linjemannen och fick 5+20 minuter, alltså matchstraff.

VH tackade och tog emot och satte 3–1 när måltjuven Lucas Jidenius var framme vid högra stolpen och petade in pucken.

I sista akten fortsatte VH i powerplay och gick fram till 5–1 efter drygt två minuter genom Lucas Jidenius och Ludvig Vännström.

Kände sig nöjda

Tyvärr kände sig VH sig lite för nöjda och försökte bara att spela av matchen. Det straffade sig i slutet då Tranås var framme och högg framför mål och gjorde både 2–5 och 3–5 när VH:s defensiv helt tappade räkningen och sorteringen.

Tranås jagade till och med ytterligare mål då man tog ut målvakten med minuten kvar.

Men VH höll tätt. Spelmässigt var det ingen av VH:s bättre matcher, men plus till tremålsskytten Lucas Jidenius och alltid hårt jobbande lagkaptenen Jakob Karlsson.

VH skulle ha spelat borta mot Karlskrona på söndag men den matchen är uppskjuten på grund av tjafset med tv-sändningar.

Conny Blomander