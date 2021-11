VIMMERBY UPP I SERIETOPP EFTER BORTASEGER

Första perioden mellan Halmstad och Vimmerby slutade mållös. VH-forwarden Todd Winder missade bland annat en straff halvvägs in i inledningsperioden.

Drygt fyra minuter in i andra perioden åkte Niki Koskinen ut 2+10 minuter för checking from behind och misconduct. I det numerära underläget tog Vimmerby ledningen med 1–0 genom Philip Elgestål, assisterad av kaptenen Jakob Karlsson.

Noah Andersson utökade Vimmerbys ledning till 2–0 efter 34.47 och Pierre Gustavsson satte 3–0 kort därpå.

Upp i ensam serieledning

Lucas Jidenius prickade in 4–0, hans nionde mål för säsongen, en bit in i tredje perioden och Halmstad tröstmålade till 4–1 några minuter senare. Ludvig Vännström sköt därefter 5–1 i boxplay, andra målet i den spelformen i dagens match, och Todd Winder fastställde slutresultatet till 6–1 i powerplay med 26 sekunder kvar på matchuret.

I och med att toppkonkurrenterna Kalmar och Nybro förlorade sina matcher gick VH upp i ensam serieledning inför slutomgången. Kalmar föll med 1–2 mot Hanhals och Nybro med 2–3 efter straffar mot Mörrum.

VH står på 36 poäng, tre poäng före både tvåan Kalmar och trean Karlskrona. VH ställs mot Dalen på hemmais i den sista grundseriematchen.