Lagkaptenen efter genanta hemmaförlusten: "Hanterar saker som händer väldigt dåligt"

Vimmerby Hockey svarade för ett riktigt bottennapp hemma mot HC Dalen. 2-6-förlusten innebär att VH missar seriesegern. – Vi hanterar saker som händer under matchen på ett väldigt dåligt sätt, säger lagkaptenen Jakob Karlsson.

Vimmerby Hockey hade seriesegern helt i egna händer. Ganska snabbt gled den dock laget ur händerna – och kom i slutändan att handla om huruvida Kalmar skulle bortabesegra Mörrum eller inte.

Det gjorde Kalmar och vann därmed serien på bättre målskillnad.

– Vi hanterar saker som händer under matchen på ett väldigt dåligt sätt. Vi blir väldigt stressade och gör grova misstag. Jag tycker vi driver spelet under 60 minuter och hamnar inte under press någon gång. Vi ger Dalen väldigt enkla mål och ofta i lägen där vi är på gång, säger VH-kaptenen Jakob Karlsson och fortsätter:

– Första tio är rätt bra, men sedan gör vi ett jättedåligt PP och de får göra 1-1. Därefter är det oerhört dåligt defensivt. Det är inte det att de får tryck på oss, men vi fuskar och fuskar ännu mer när vi hamnar i underläge. Vi hanterar underläget på ett dåligt sätt och det här var en av de sämre insatserna, absolut.

Hur mycket spelar det in att Dalen har Allettanplatsen att kriga för?

– Det spelar in såklart. Vi har varit klara sedan vi kom upp på 30 poäng och förstod redan där att det skulle räcka. Jag önskar att det inte ska spela roll, men det är klart det gör det. Första 13 omgångarna spelade vi med en beslutsamhet och offervilja och en jäkla lagmoral. Men det är tufft att ligga kvar på den nivån. Vi kan bara konstatera att vi inte lyckats med det.

"Jättebedrigt att gå till Allettan"

I och med 2-6-förlusten på hemmais blev det ingen serieseger för Jakob Karlssons lag.

– Det är tråkigt, tycker jag. Det hade varit kul för många, men jag är jättenöjd med att vi går till Allettan. Jag trodde att det skulle bli jättetufft. Man kan titta på Mörrums laguppställning och de går inte till Allettan. Det är en jättebedrift av oss att vara klara så tidigt. Ofta har vi haft kniven mot strupen i de sista omgångarna. Sedan är det klart att man velat avsluta snyggare och bättre, men vi får släppa det här snabbt.

Vad talar för er i Allettan?

– Vi har ett ganska brett material och är svåra att möta. I de första 12-13 omgångarna hade vi bättre lagspel än motståndarna och var tajtare än de andra. Då är vi jobbiga att möta, har bra PP, bra BP och bra målvakter.