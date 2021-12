Svag mittperiod knäckte IKO mot nya serieledarna

Efter en mållös första period mellan två av ligans formstarkaste lag tog Skellefteå ledningen ett par minuter in i mittperioden. Efter lite snurr bakom IKO-kassen kunde Linus Karlsson trampa in framför målet och lägga in en backhand över Joe Cannatas axel.

Period nummer två tillhörde Skellefteå. Man flyttade pucken fort i anfallsspelet och ryckte också målmässigt.

2-0 gjorde Jayce Hawryluk på en retur i powerplay och 3-0 satte Linus Sandström mellan benen på IKO-keepern med två minuter kvar.

Cam Brace var millimeter från att reducera i slutsekunderna då han fick ett friläge, men 3-0 stod sig efter två perioder.

Soloprestation avgjorde

Oskarshamns reducering till 3-1 kom i stället fem minuter in i slutperioden. David Quenneville skickade i väg ett slumpskott från ingen vinkel alls, och pucken gick in.

Därefter var IKO riktigt på gång och skapade en hel del, men i stället var det Skellefteå som utökade ledningen med nio minuter kvar att spela. Simon Robertsson svarade för en fin soloprestation då han tog pucken i egen zon och sekunderna senare avslutade distinkt helt fri med Joe Cannata.

Målet punkterade IKO:s anstormning och resten av matchen blev en formsak för hemmalaget.

Missnöjd med försvarsspelet

IKO-tränaren Martin Filander var efter matchen kritisk till sitt eget lags försvarsspel.

– Vi förlorar för mycket kamper runt vårt mål. Deras tre första mål kommer till då vi torskar kampen runt den egna kassen, jag är besviken att vi inte kan reda ut det bättre, sa han till C More.

– Vi får lite kontakt när vi gör vårt mål, men Skellefteå är ett riktigt bra offensivt lag och de gör det svårt för oss. Till matchen mot Linköping på tisdag måste vi snäppa upp några grejer, framför allt bli mer ärliga mot oss själva i vårt försvarsspel.