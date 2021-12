CHOCKBESKEDET: JVM STÄLLS IN EFTER CORONAUTBROTTEN

Junior-VM i ishockey ställs in. Efter coronautbrott i flera lag väljer man nu att avbryta mästerskapet.

Årets JVM blev en kort historia. Först fick USA lämna walk over mot Schweiz under gårdagen på grund av coronasmitta i truppen – och nu har viruset letat sig in i både Tjeckien och Rysslands trupper.

Ett krismöte hölls på onsdagskvällen (svensk tid) och nu väljer man att ställa in mästerskapet helt.

“På grund av de stigande smittalet och rekommendationer från turneringens medicinska kommité har IIHF beslutat att ställa in mästerskapet”, säger TSN:s vice president Paul Graham i ett uttalande.

Västervikskillen Emil Andrae fanns med i Sveriges trupp och har fått agera lagkapten under de två matcherna mot Ryssland och Slovakien som Juniorkronorna hann spela innan beskedet.