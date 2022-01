Viktige backen lämnar VSGF – truppen förstärks med två nya importspelare

Derek Chin har lämnat Virserums SGF för att spela med Trollhättans HC i division 2. Virserum plockar in en ny back och en ny forward. Foto: Ossian Mathiasson

Den kanadensiske backen Derek Chin anslöt till Virserums SGF:s trupp inför förra säsongen och valde att spela vidare i division 3-klubben.

Nu, med bara några dagar kvar till Alltrean-premiären, blir VSGF av med backen som har svarat för 13 poäng på 20 grundseriematcher. Han har fått kontrakt med division 2-laget Trollhättans HC.

– Det blev klart förra veckan. Hans agent hörde av sig och sa att Derek hade fått ett kontraktsförslag därifrån. Vi hade kunnat stoppa övergången om vi hade velat men det finns ingen anledning att göra det. Ibland har spelare ganska bråttom för att komma uppåt i seriesystemet, säger Wictor Holmberg, huvudtränare i Virserums SGF.

Hur tänker ni att han ska ersättas?

– Vi har en ny back som kommer nu i veckan, men jag vet inte när han är på plats. Det är en stabil back som är ganska lik Derek i spelstilen. Den nye backen är lite skickligare med pucken och är en mer spelande back, säger Holmberg.

Vad heter den nye backen?

– Jag vill inte säga det förrän han är på plats. Det rör sig om en importspelare.

Tar in forward på tryout

Han berättar även att Virserum har gjort klart med ytterligare en kanadensare, nämligen Mateo Cabral, som ansluter på tryout-kontrakt. Han kan spela både center och forward och har under årets säsong spelat för både Bollnäs i division 3 och nu senast Nittorp i division 2.

– Han kom sent i går kväll. Vi vill titta på honom först innan vi fattar beslut om han ska spela med oss i Alltrean. Jag tror att han är bra men vi vill se honom först.

Virserum gjorde under nyårshelgen klart med målvakten Max Fridh som lånas in under resten av säsongen. På målvaktssidan finns sedan tidigare Robert Davidsson och Felix Nyström.

– Vi vågar inte chansa med två målvakter så vi valde att ta in en till.

Elias Borgernäs skadade sig mot Åseda i slutet av grundserien och ser ut att kunna spela premiären mot Glimma på söndag.

– Han har blivit av med gipset och är tillbaka i träning. Han borde spela på söndag.

Vad är statusen på Otto Svensson som fick en smäll mot huvudet i samma match mot Åseda?

– Ganska oklart, vi får se. Han har varit hos läkaren och får börja försiktigt. Vi hoppas att han kan komma tillbaka i spel.