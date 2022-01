Utvisningar och målvaktstavla fällde IK Oskarshamn mot jumbon

Efter två jämna perioder av kvällens SHL-match borta mot Djurgården låg IK Oskarshamn under med 2-0. Filip Cederqvist satte det första målet efter nio minuter och Paul Cary gjorde 2-0 fyra minuter in i mittperioden – både målen i numerärt överläge.

I den tredje perioden växlade IK Oskarshamn upp – och framför allt lagets förstakedja. 2-1 gjorde Patrik Karlkvist efter ett ursnyggt anfall. 2-2 med sju minuter kvar var nästan lika vackert det, när Karlkvist assisterade OS-centern Fredrik Olofsson.

Tavla av Cannata

I den tredje perioden dominerade IKO stundtals kraftigt. Man hade flera långa, tunga anfall i Djurgårdens zon, och det var nog många som bara satt och väntade på att gästernas vändning skulle fullbordas.

Men icke. Från ingenstans gjorde i stället Djurgården 3-2 när det återstod fyra minuter av matchen. Målskytt var snajpern Rhett Rakhshani, men han hade god hjälp av Joe Cannata i Oskarshamns mål.

Cannata skulle åka ut och rensa undan en förlupen puck, men var inte i närheten av att hinna den innan Rakhshani tog pucken, rundade honom och la in den i tom kasse.

Islossning för poängspelaren

Med drygt två minuter kvar att spela drog David Quenneville på sig en helt onödig holding the stick-utvisning i egna zonens ena sarghörn. Minuten senare skickade Fredrik Olofsson ut pucken över plexiglaset och åkte även han ut.

Matchen avgjordes definitivt när Rhett Rakhshani satte 4-2 med 55 sekunder kvar och fixade tabelljumbons andra raka seger. Två mål av poängspelaren Rakhshani alltså, som har gått mållös från de 14 senaste matcherna.

"Tror vi är väldsstjärnor"

Detta var tabellfemman Oskarshamns fjärde raka bortaförlust, och lagets skyttekung Patrik Karlkvist (1+1 i kväll och totalt 21 mål under SHL-säsongen) var långt ifrån nöjd när han intervjuades av C More efter matchen.

– Vi åker runt och är sköna och tror att vi är världsstjärnor. Vi möter ett desperat Djurgården på bortaplan, då kan vi inte åka runt i mittzon och lägga flippass. När det stämmer för oss ser det riktigt bra ut, men nu är det bara tråkigt. Jag vet inte, men det är bara att glömma den här skiten.

Noterbart: 16 utvisningsminuter för Oskarshamn och fyra för Djurgården. Då är det svårt att vinna.

För IK Oskarshamn, som har en tuff vecka framför sig med fyra matcher, väntar härnäst Luleå borta på tisdag.